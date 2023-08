Ponte di Piave e Castellania uniti dal campionissimo Fausto Coppi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sabato 12 agosto in occasione della tradizionale sagra del Calderba verrà firmato il patto di amicizia tra i Comuni di Ponte di Piave e Castellania Coppi (Alessandria). Le Amministrazioni comunali guidate da Paola Roma per Ponte di Piave e da Sergio Vallenzona per Castellania hanno approvato all’unanimità di voti un Patto di Amicizia per sancire un legame che li accomuna al Campionissimo Fausto Coppi. Ponte di Piave – ha dichiarato il Sindaco Paola Roma – è particolarmente legata al mondo del ciclismo. Ne è testimonianza il Monumento dedicato al “Campionissimo” realizzato grazie alla passione di Luigi Tempestin ed Armando Vidotto della contrada Calderba. Il Monumento, eretto nell’estate del 1972, inaugurato come “Tempio del Ciclista” nell’agosto del 2000, è diventato una tappa obbligata all’interno di competizioni ciclistiche ma anche da parte delle scolaresche, per testimoniare le gesta del corridore Coppi e per celebrare un uomo dagli alti valori sportivi ed umani. Ringrazio il collega Sindaco del Comune di Castellania Sergio Vallenzona - il corridore più famoso e vincente dell’epoca d’oro del ciclismo e considerato uno dei più grandi e popolari atleti di tutti i tempi è il cittadino più illustre della località in provincia di Alessandria ed il patto di amicizia ha lo scopo proprio di dare forma al legame che si fonda sul comune affetto per il grande atleta. In futuro conclude Roma - ci sarà spazio per creare ulteriori scambi in ambito sportivo, culturale, educativo ed istituzionale, grazie anche alla collaborazione della ASD Fausto Coppi Polyglass che da sempre organizza gare sociali a sostegno dei valori dello sport e del volontariato, in particolare con AVIS per promuovere la cultura del dono e della solidarietà. Edi Tempestin