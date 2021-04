Federico Rizzardi dello Stile Libero pronto per gli Europei Junior

Anche in tempo di pandemia non è utopia pensare in grande ed i giovani atleti dello StileLibero di Preganziol l’hanno fatto andando a confrontarsi con altri coetanei di tutta Italia agli assoluti di nuoto che si sono disputati a Riccione. Otto gli atleti che avevano raggiunto il tempo per parteciparvi ed accompagnati dall’allenatore Andrea Franconetti , dall’assistente Gaia Morini, hanno gareggiato allo stadio del Nuoto di Riccione. Martina Franconetti nei assoluti, Agata Ambler, Sofia Ambler nei cadetti, poi gli junior Emma Scomparin, Marco Turco Bovolenta, Francesco Visentin hanno gareggiato concludendo positivamente e con ottimi tempi le loro prestazioni mentre due sono stati gli exploit. Anna Porcari ( 2006) che si è confermata ad alto livello nei 200 dorso e nei 200 farfalla con il suo record personale e Federico Rizzardi ( 2004), secondo nei 50 e 100 rana e grazie alla vittoria nei 200 misti nella sua categoria ipoteca così un posto per gli europei juniores che si svolgeranno a Roma dal 6 all’11 luglio. In sintesi una trasferta più che positiva per il club di Preganziol condotto dal direttore della struttura Luca Lucchetta.

