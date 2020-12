Arbitri Figc-Aia Conegliano: eletto il nuovo presidente

Continuano a ritmo serrato in tutto il territorio nazionale le assemblee ordinarie ed elettive che si stanno svolgendo dal 7 dicembre e si concluderanno il prossimo 12 gennaio. Dopo sei mesi di rinvii a causa della pandemia la nostra associazione si è evoluta permettendo alla sezioni di organizzare online questi incontri con voto elettronico.

Domenica 27 dicembre giornata di test informatici, lunedì sera dalle 18:30 il via all'elezione. Nella sede di Conegliano le uniche presenze fisiche per necessità: il presidente uscente Paolo Dal Cin, il presidente del collegio dei revisori contabili Luca Zanardo, l'unico candidato a presidente di sezione Driss Abou Elkhayr e l'ufficio di presidenza dell'assemblea: Michele Battistella (presidente), Andrea Padovan (Vice presidente) Mirko Andreetta (informatico), Francesco Zago (segretario), Umberto Crainch (componente). Paolo Dal Cin ha esposto le sue relazioni: una tecnico-associativa della stagione 2019/20 ed una amministrativa dell'anno 2019. Tra le altre cose è stato dato riscontro dell'organico della sezione, gli eventi organizzati (il raduno in Piancavallo, la cena di gala Ai Cadelach dello scorso febbraio). Paolo ha poi "abbracciato" gli associati che hanno subito un lutto in questo periodo molto difficile. Nell'ultima ispezione del Sin non sono state individuate irregolarità e Luca Zanardo ci ha relazionato nel dettaglio sulla gestione contabile della sezione.

La palla è passata a Driss che ha esposto il suo programma con le idee per questo quadriennio tra le quali: sezione aperta dopo le riunioni, puntare all'associazionismo con maggiore presenza in sede e maggiore attenzione al calcio a 5. Sono seguiti tre interventi con alcune considerazioni sul passato, qualche punto d'attenzione sul futuro ed entusiasmo per il programma del candito presidente. "In bocca al lupo Driss!" e "La persona giusta al momento giusto" alcune delle dichiarazioni. Driss ha fatto l'ultimo intervento ricordando che ha bisogno dell'aiuto di tutti. Al voto Driss è stato eletto con 72 voti su 76, per il Collegio dei Revisori sono stati eletti Luca Zanardo e Simone Covolan. Driss Abou Elkhayr, arbitro dal 2004, in regione dal 2006, a livello nazionale dal 2010, prima come arbitro alla CAI, poi come assistente in Serie D, passaggio in Serie C nel 2015, dal 2018 ritorno in sezione. Dal 2014 è componente del Consiglio direttivo sezionale collaborando con l'Organo tecnico sezionale. In una situazione ordinaria, ci sarebbe stato un eccezionale festeggiamento per il presidente, ma ha resistito il tradizionale figurativo "passaggio di consegne".

L'organico nazionale e dirigenziale

Dirigente Serie A: Gabriele Gava

Assistente Serie A: Giovanni Baccini

Osservatore Serie C: Riccardo Uliana

Arbitri Serie D: Sergio Palmieri, Francesco Zago Andrea Mazzer

Assistente Serie C: Simone De Nardi

Arbitro CAN-5: Davide Baldo

Osservatore CAN-5: Alessandro Furlan

Dirigenti regionali: Mauro De Coppi e Stefano Tomasi.

Doriano Zambon referente medico per il CRA Friuli Venezia Giulia.