Atletica, Regionali Cadetti: a Vittorio Veneto una domenica di grandi lanci

Lanciatori in grande spolvero, a Vittorio Veneto, nella seconda giornata dei Campionati regionali cadetti. Il primo acuto arriva in mattinata con il primatista veneto Alex Lazzaretto (Asi Atl. Breganze), che lancia il martello a 61.11, precedendo il compagno di squadra Francesco Suppa, bravo a migliorarsi di oltre 3 metri (57.38). Nel pomeriggio brillano Anna Raimondi (G.A. Coin), 47.30 nel giavellotto davanti a Emma Viero (Atl. Schio, 39.65), e Andrea Crestani (Gs Marconi Cassola), 44.07 nel disco. Giacomo Zuccon (Trevisatletica) cresce ancora nei 100 ostacoli (13”78, -0.1). Nicola Testa (Csi Atl. Provincia di Vicenza) si porta a 4210 punti nell’esathlon. Federico Dicati (Fiamme Oro), dove aver vinto ieri gli 80, concede il bis nel lungo con un ottimo 6.75 (-0.6). Nel triplo femminile applausi per Irene Garbo (Fiamme Oro), che atterra a 11.89 (+1.3). A Elisa Clementi (Csi Atl. Provincia di Vicenza) i 1200 siepi: eccellente il suo 3’49”25. Ora inizia il conto alla rovescia in vista dei campionati italiani di categoria, individuali e per regioni, che si terranno il 3 e 4 ottobre a Forlì.

RISULTATI. CADETTI. 300: 1. Yaroslav Bekh (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 37”70, 2. Luca Tonon (Atl. Ponzano) 38”03, 3. Samuel Favaretto (Silca Ultralite) 38”62. 2000: 1. Lorenzo De Fanti (Gs Quantin Alpenplus) 5’48”77, 2. Nicolas De Lorenzi (Gs Quantin Alpenplus) 6’07”62, 3. Pietro De Pizzol (Silca Ultralite) 6’14”43. 1200 siepi: 1. Francesco Michieletto (Due Torri Sporting Noale) 3’28”51, 2. Federico Morona (Atl. Sernaglia) 3’31”86, 3. Aymen El Aamrani (Atl. Pederobba) 3’34”13. 100 ostacoli (-0.1): 1. Giovanni Zuccon (Trevisatletica) 13”78, 2. Tommaso Triolo (Fiamme Oro) 13”80, 3. Gabriele Sanavio (Atl. S. Bonifacio – Valdalpone) 14”41. Asta: 1. Mattia Beda (Corpolibero Athletics Team) 3.60, 2. Sirio Schiavon (Fiamme Oro) 3.50, 3. Lorenzo Schiavon (Assindustria Sport Padova) 3.40. Lungo: 1. Federico Dicati (Fiamme Oro) 6.75 (-0.6), 2. Filippo Padovan (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 6.48 (+0.6), 3. Luigi Scudella (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 6.06 (-0.7). Giavellotto: 1. Davide G. Castioni (Pol. Lib. Lupatotina) 51.84, 2. Alessandro Vanzella (Atl. Stiore Treviso) 48.57, 3. Matteo Costacurta (Atl. Marostica Vimar) 45.63. Martello: 1. Alex Lazzaretto (Asi Atl. Breganze) 61.11, 2. Francesco Suppa (Asi Atl. Breganze) 57.38, 3. Luca Roberto Vernica (Assindustria Sport Padova) 30.88. Disco: 1. Andrea Crestani (Gs Marconi Cassola) 44.07, 2. Damiano Busatto (VFGroup Atl. S. Lucia) 33.33, 3. Tommaso Veldhuyzen (Stiore Treviso) 28.98. Esathlon: 1. Nicola Testa (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 4210, 2. Nicola Roma (Vittorio Atletica) 3347, 3. Pierluigi Ellero (Fiamme Oro) 3208. 4x100: 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza (Lucarella, Astrini, Bekh, Padovan) 45”65, 2. Fiamme Oro (Basso, Dicati, Triolo, Baccan) 46”27, 3. Trevisatletica (De Filippo, Capocchini, Lazzari, Zuccon) 47”04.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

CADETTE. 300: 1. Elena Cambiolo (Atl. S. Bonifacio – Valdapone) 41”64, 2. Ginevra Vedova (Trevisatletica) 43”60, 3. Emma Montresor (Atl. Verona asd Pindemonte) 43”79. 2000: 1. Linda Conchetto (Venezia Runners Murano) 6’46”36, 2. Elisa Maglione (Atl. Stiore Treviso) 6’49”37, 3. Chiara Pedol (Belunoatletica M.G.B.) 6’49”77. 1200 siepi: 1. Elisa Clementi (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 3’49”25, 2. Rachele Peloso (Atl. Marostica Vimar) 4’08”56, 3. Chiara Da Pra (Atleticacadore-Giocallena Asd) 4’15”04. 80 ostacoli (+0.1): 1. Matilde Morbin (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 12”30, 2. Irene Garbo (Fiamme Oro) 12”31, 3. Elena Crepaldi (Discobolo Atletica Rovigo) 12”72, 3. Martina Agostini (Assindustria Sport Padova) 12”72. Alto: 1. Gloria Vottariello (Atl. Valpolicella) 1.60, 2. Eleonora Favaretto (Atl. Quinto Mastella) 1.58, 3. Giulia Gottardi (Atl. Verona Asd Pindemonte) 1.58. Triplo: 1. Irene Garbo (Fiamme Oro) 11.89 (+1.3), 2. Giorgia Galiazzo (Atl. Galliera Veneta) 11.60 (-0.1), 3. Diletta De Cao (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 10.43 (+0.8). Peso: 1. Maya Aurora Maldina (Confindustria Atl. Rovigo) 11.45, 2. Sarah Bernardinello (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 10.55, 3. Camilla Pizzutto (Runners Club Agggredire) 9.81. Giavellotto: 1. Anna Raimondi (G.A. Coin) 47.30, 2. Emma Viero (Atl. Schio) 39.65, 3. Marsela Kapllani (Pol. Lib. Lupatotina) 32.51. Pentathlon: 1. Anna Regazzoni (Gs Fiamme Oro Padova) 3527, 2. Evelyn Castellan (Gs La Piave 2000) 3423, 3. Elisa Maria Menegotto (Atl. Montebelluna) 3407. 4x100: 1. Assindustria Sport Padova (Vinante, S. Agostini, M. Agostini, Franceschi) 50”40, 2. Atl. S. Bonifacio (Errante Parrino, Ugboma Nwike, Confente, Cambiolo) 50”95, 3. Csi Atl. Provincia di Vicenza (Mentor Andriolo, Bernardinello, De Cao, Camurri) 51”20.

Gallery