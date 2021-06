Prove multiple, a Vittorio Veneto i titoli provinciali sono di Brazzo e Tozzato

David si è imposto nell’esathlon, Alessia nel pentathlon. Ori di società per ATL-Etica San Vedemiano (cadetti) e Atletica Ponzano (cadette)

David Brazzo (Atl. San Biagio) e Alessia Tozzato (Atl. Ponzano) sono i nuovi campioni provinciali cadetti di prove multiple. Hanno vinto il titolo oggi - domenica 6 giugno - a Vittorio Veneto, dopo due mezze giornate di gare che hanno fatto da prologo al meeting internazionale ATL-Etica, in programma nel pomeriggio. Brazzo si è imposto nell’esathlon, realizzando 3122 punti. Argento per Matteo Giusto (Atl. Villorba, 2938 punti) e bronzo per Marco Altinier (ATL-Etica San Vendemiano, 2193). Titolo maschile di società all’ATL-Etica San Vendemiano (Marco Altinier, Daniele Rui, Giacomo Ruffoni). Alessia Tozzato ha vinto il pentathlon con 3137 punti, precedendo due atlete della VFGroup Atl. Santa Lucia, Veronica Zanardo (2970) e Ludovica De Luca (2721). Oro provinciale di società all’Atletica Ponzano (Alessia Tozzato, Carlotta Pivato, Arianna Berto).

RISULTATI. CADETTI. Esathlon: 1. David Brazzo (Atl. San Biagio) 3122 (16”91/100 hs; 5.32/lungo; 36.79/giavellotto; 1.71/alto; 24.51/disco; 3’31”57/1000), 2. Matteo Giusto (Atl. Villorba) 2938 (16”12; 5.47; 26.08; 1.59; 20.19; 3’17”81), 3. Marco Altinier (ATL-Etica San Vendemiano) 2193 (16”98; 5.22; 42.23; 1.53; 18.98; 3’27”20). Società: 1. ATL-Etica San Vendemiano 8221, 2. G.A. Vedelago 6775, 3. Atl. Montebelluna 6404.

CADETTE. Pentathlon: 1. Alessia Tozzato (Atl. Ponzano) 3137 punti (13”88/80 hs; 21.48/giavellotto; 1.47/alto; 4.68/lungo; 1’55”23/600); 2. Veronica Zanardo (VFGroup Atl. Santa Lucia) 2970 (15”59; 22.80; 1.38; 4.50; 1’48”35), 3. Ludovica De Luca (VFGroup Atl. Santa Lucia) 2721 (15”31; 20.38; 1.44; 4.20; 1’55”92). Società: 1. Atl. Ponzano 7982, 2. G.A. Vedelago 6982, 3. ATL-Etica San Vendemiano 6648.