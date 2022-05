Brutta sconfitta in casa per la Came Dosson: l’L84 vince 2-1

Sconfitta per la Came Dosson che davanti al proprio pubblico non riesce ad avere la meglio sull’L84 che bissa il successo dell’andata: in vantaggio di due reti i biancoblu hanno tentato in tutti i modi di recuperare lo svantaggio ma la fortuna non li ha assistiti. Nel turno infrasettimanale di martedì prossimo in trasferta contro l’Olimpus Roma diventa fondamentale conquistare i punti che nelle ultime due gare sono mancati.

La cronaca

Parte forte la Came Dosson che vuole subito indirizzare la gara a suo favore ma gli ospiti sono ben messi in campo e si oppongono con ordine alle iniziative avversarie. I biancoblu riescono comunque a rendersi pericolosi in avanti con Japa e Belsito ma le loro conclusioni terminano a lato. Col passare dei minuti l’L84 alza il baricentro e grazie a veloci ripartenze si fanno vedere dalle parti di Pietrangelo: all’8’ arriva il vantaggio ospite con Josiko che lanciato da Poletto evita l’uscita del portiere biancoblu e appoggia in rete di sinistro. La Came non ci sta e reagisce immediatamente esponendosi però alle ripartenze avversarie: Pietrangelo attento sulle conclusioni di Podda e Cabeca evita che il passivo aumenti. Massimo sforzo offensivo per Belsito e compagni negli ultimi minuti del primo tempo: Luberto è attento sul sinistro di Dener mentre la conclusione di Azzoni colpisce la parte alta della traversa, poco dopo Suton non si coordina al meglio e di testa alza sopra la traversa una palla messa al centro da Dener. Occasionissima anche per Japa a due minuti dalla sirena ma sul suo destro da ottima posizione arriva la deviazione in scivolata della retroguardia ospite; anche gli ultimi assalti biancoblu terminano con un niente di fatto e si va all’intervallo con l’L84 in vantaggio per 1-0.

In avvio di secondo tempo ancora Josiko pericoloso in avanti ma Pietrangelo è attento e fa buona guardia, poco dopo Jonas fallisce il raddoppio calciando a lato di sinistro: i pericoli occorsi scuotono la Came che torna a mordere in avanti ma Siqueira, subentrato a Luberto, fa buona guardia su Japa. Al 6’ iniziativa di Tuli che dalla destra finta il tiro e mette al centro per Josiko che di prima realizza la doppietta personale. Immediata e rabbiosa la reazione della Came: il sinistro sulla traversa di Bernardez va gridare alla maledizione i tifosi biancoblu, che però poco dopo possono finalmente esultare alla rete di Japa che realizza con un gran destro angolato sul secondo palo. La rete accende il pubblico del Paladosson che sostiene il forcing offensivo dei biancoblu che vanno vicinissimi al 2-2 con Suton in un paio di occasioni: nella prima il sinistro del croato colpisce l’incrocio dei pali, nella seconda Siqueira devia a lato. A 3 minuti dalla sirena mister Rocha gioca la carta del quinto uomo di movimento e la gara si sposta completamente nella metà campo ospite: miracolo di Siqueira che devia il sinistro di Dener, poco dopo al tiro Azzoni ma la palla colpisce il palo ed esce; nonostante i ripetuti assalti dei padroni di casa fino all’ultimo secondo la retroguardia dell’L84 ribatte colpo su colpo fino alla sirena che ne decreta il successo.

CAME DOSSON-L84 1-2 (0-1 p.t.)

CAME DOSSON: Pietrangelo, Belsito, Suton, Juan Fran, Vieira, Galliani, Dener, Di Guida, Bacchin, Arnon, Azzoni, Ditano, Gavioli. All. Rocha



L84: Luberto, Tuli, Josiko, Alan, Jonas, Podda, De Felice, Iovino, Yamoul, Poletto, Miani, Cabeça, Pedro Henrique, Garofano. All. De Lima.



MARCATORI: 8'20'' p.t. Josiko (L84), 6' s.t. Josiko (L84), 9'15'' Vieira (C).



AMMONITI: Alan (L84), Belsito (C), Vieira (C).



ARBITRI: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Luigi Alessi (Taurianova) CRONO: Walter Suelotto (Bassano del Grappa).