Vittoria in trasferta per il Mogliano Rugby: contro i Lyons finisce 18-9

Mogliano vince e muove nuovamente la classifica, ma quanta sofferenza in una partita che ha visto marcare entrambe le squadre solo attraverso calci di punizione e drop. La precisione al piede di Ormson, player of the match dell'incontro, e una difesa ben organizzata ed arcigna regalano la seconda importante vittoria in trasferta ai biancoblù. Molti gli errori che si sono visti in campo, varie situazioni da migliorare ma l'attitudine è stata comunque quella giusta. Venire a vincere a Piacenza non è mai facile, il risultato infatti è rimasto aperto fino a pochi minuti dal termine. Il freddo e la pioggia non hanno certo aiutato nella precisione delle giocate, a metà gara entrambe le formazioni hanno cambiato divisa di gioco. Da sottolineare l'esordio con i nostri colori di Franco Lamanna e Michele Sutto, e la convocazione come venticinquesimo uomo per l'Under 18 Emmanuel Spironello che ha assaggiato il clima del Top10. Sabato prossimo la gara casalinga contro Colorno, oggi vincitore in trasferta a Roma contro le fiamme. Altra partita fondamentale in chiave salvezza.

Questo il commento post partita del vice allenatore Stefan Basson: “Abbiamo disputato una partita difficile, in queste condizioni con pioggia e freddo il livello delle squadre finisce per equilibrarsi e i dettagli fanno la differenza. La touche e le rolling maul sono state ottime, molto bravi in difesa, dove i ragazzi hanno messo sul campo grossa aggressività. Bello il match di Ormson, con un altro 100% al piede, sono molto felice per lui. Dovremo lavorare molto sulle prese alte, ma in questo campo non era comunque facile, loro qui hanno battuto Viadana due settimane fa e tornare con i 4 punti è importantissimo. Ora pensiamo subito a sabato prossimo, affrontiamo un Colorno in palla, servono meno errori stupidi, ma cercheremo di preparare al meglio la partita".

Questo invece quello del capo allenatore Salvatore Costanzo: “Siamo soddisfatti perchè questo campo è sempre insidioso. Quattro punti erano importanti con condizioni del genere, ma devo dire che il campo ha retto benissimo, complimenti ai Lyons per come l'hanno preparato. Sapevamo che si sarebbe giocato punto a punto, ma abbiamo avuto una buona reazione ai momenti di difficoltà. Solo in alcune occasioni poca disciplina, con un buon uso del piede che, insieme alle fasi statiche, ha fatto la differenza. Sono contento anche della mischia chiusa, dopo un inizio molto buono, abbiamo sofferto un po', ma con i passare del tempo siamo riusciti a ritrovare fiducia e tornare ad essere dominanti. Ora il focus si sposta sul Colorno, ci godiamo sicuramente la vittoria, ma da lunedi si torna a lavorare sodo".

Sitav Rugby Lyons v Mogliano Rugby 1969 9-18 (6-9)

Marcatori: p.t. 5’ cp Ormson (0-3); 10’ drop Katz (3-3), 13’ cp Ormson (3-6), 38’ cp Katz (6-6), 40’ cp Ormson (6-9); s.t. 54’ cp Ormson (6-12), 68’ drop Ormson (6-15), 72’ cp Katz (9-15), 78’ cp Ormson (9-18)

Sitav Rugby Lyons: Biffi (47’ Via G); Bruno (CAP), Paz (vcap), Forte, Cuminetti; Katz, Via A.; Petillo, Cissè (71’ Bottacci), Bance (65’ Moretto); Salvetti, Cemicetti; Salerno (70’ Canderle), Rollero (58’ Cocchiaro), Acosta. All: Gonzalo Garcia

Mogliano Rugby 1969: Guarducci; D’Anna, Drago (75' Stella), Zanatta (58’ Cerioni), Dal Zilio; Ormson, Fabi (58’ Garbisi); Derbyshire, Corazzi (Cap), Finotto (75’ Zago); Baldino (75’ Sutto), Lamanna; Ceccato (76’ Michelini), Ferraro, Garziera. All: Salvatore Costanzo

Arb.: Gianluca Gnecchi (Brescia), AA1: Vincenzo Schipani (Benevento) AA2: Maria Giovanna Pacifico (Benevento), Quarto Uomo: Carmine Marrazzo (Modena)

Calciatori: Samuel Lee Katz 2/4 (Sitav Rugby Lyons), Joaquin Paz 0/1 (Sitav Rugby Lyons), Brian Ormson 5/5 (Mogliano Rugby 1969)

Note: Giornata piovosa e fredda, terreno pesante, partita disputata a porte chiuse

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0 ; Mogliano Rugby 1969 4

Player of the Match: Brian Ormson (Mogliano Rugby 1969)