Treviso Basket corsara in trasferta: contro Brescia finisce 94-91

La De’ Longhi Treviso Basket scende in campo al Palaleonessa di Brescia per la 18esima giornata di campionato. Apre la gara una tripla di Kalinoski, a cui risponde prontamente Mekowulu con un canestro e la schiacciata su assist di Russell (3-4). Akele permette a TVB di raggiungere il 3-6, ma ancora Kalinoski pareggia a quota 6. Logan non ci pensa due volte e realizza dall’arco, a cui replica l’ex di giornata Andrea Ancellotti per l’8-9. Sokolowski si unisce alla pioggia di triple di questo primo quarto di Treviso Basket (7/7 nel periodo), 8-12. Tornano a segnare Logan e Mekowulu servito da un super assist di Russell per l’8-16 (7-0 di parziale). Per Brescia si sblocca il nuovo arrivato Willis, che firma il 10-16. Torna a segnare Sokolowski, seguito da Kalinoski in contropiede 12-19. Un libero di Vildera e un bellissimo canestro di Akele permettono a TVB di raggiungere il +10 (12-22). L’eroe della sfida di settimana scorsa con la Virtus Bologna Giordano Bortolani riavvicina i suoi, ma grazie a un bel ribaltamento di Russell anche Akele si aggiunge al “bombardamento” di TVB per il 14-25. Ai liberi di Willis e Sacchetti, risponde Imbrò con due triple consecutive per il 17-31. Due liberi di Sokolowski e ancora una volta Imbrò dai 6.75 chiudono il primo quarto 17-36, con TVB perfetta dalla lunga distanza.

SECONDO QUARTO

Il professore David Logan apre il secondo parziale con la tripla del 17-39. A un canestro di Crawford, risponde Imbrò con la nona tripla su 9 tentativi di una De’ Longhi Treviso illegale fino a qui (19-42). Crawford realizza altri due punti, seguito dalla quinta tripla su 5 di Imbrò infuocato (29 per lui a fine partita) per il 21-45. Dopo la replica di Moss dall’arco, per TVB tornano a segnare Sokolowski e Logan (con 5 punti consecutivi) per il 24-52. Una tripla di Vitali e un canestro convalidato a Willis riavvicinano Brescia 29-52. Ci pensa ancora Logan con due canestri ai quali risponde, però, Willis con due schiacciate per il 33-56. Due liberi di Imbrò e una tripla di Sokolowski mandano le due squadre negli spogliatoi sul 33-61.

TERZO QUARTO

Brescia si sblocca immediatamente con Sacchetti e Willis che con una tripla e dei liberi portano la formazione di coach Buscaglia 36-61. Mekowulu realizza il primo canestro di TVB del secondo tempo, ma Chery risponde immediatamente per il 38-63. Logan serve splendidamente Akele per il nuovo +17, ma ancora Sacchetti e Kalinoski (5/7 da 3 per lui) riavvicinano 43-65. Akele guadagna un giro in lunetta, ma torna a segnare Kalinoski (46-67). Logan, autore di un’altra tripla e di una bella palla per Mekowulu, porta TVB 46-72. Nella confusione Chery realizza un parziale di 5-0, per il 51-72. Alla sesta bomba di Imbrò, replicano Chery e nuovamente Willis, per il -20 (55-75). Dopo la stoppata dello stesso Willis su Sokolowski, Imbrò torna a segnare per il 55-77. Due liberi di Kalinoski ripristinano il -20, ma Chillo servito bene dal capitano firma il 57-79. Vitali e Kalinoski riavvicinano Brescia, ma un canestro di Vildera permette a Treviso Basket di chiudere il terzo quarto 62-81.

QUARTO QUARTO

Questa sera piovono triple: anche Wilson e Moss segnano dalla lunga distanza e portano il team di casa 68-81. Logan e Mekowulu con qualche difficoltà tornano a segnare per TVB, 68-85. Vitali, Bortolani e Crawford regalano alla Leonessa sul -10 (75-85). Mekowulu stoppa Vitali e vola a guadagnarsi un giro in lunetta, ma la tripla di Bortolani riporta Brescia sotto la doppia cifra di svantaggio, 78-86. A due canestri consecutivi di Willis, risponde ancora Imbrò con il tiro pesante (82-89). Dopo un canesto di Crawford, è di nuovo Imbrò a convertire due liberi pesantissimi, per l’84-91. Moss segna e subisce fallo (il quinto di Russell) per l’87-91. TVB trema quando a 1 minuto e 15 secondi dalla fine Sokolowski commette antisportivo su Crawford dopo la rubata dello stesso, che però fa 0/2 dalla lunetta. Crawford si fa, però, perdonare con un canestro per il -2. Dall’altra parte anche Sokolowski “rimedia” all’errore percedente con una bella rubata, che lancia Logan a conquistare un giro in lunetta e il quinto fallo di Vitali a 15 secondi dalla fine, 89-92. I liberi di Crawford da una parte e Imbrò dall’altra chiudono la partita 91-94, dopo l’errore da 3 di Bortolani sul finale.

La De’ Longhi Treviso Basket si porta quindi a quota 16 punti, con 8 vittorie e 9 sconfitte, grazie a una super prestazione di capitan Matteo Imbrò da 29 (!) punti. La squadra tornerà in campo domenica 7 febbraio alle ore 19 al Palaverde contro Brindisi per la 19^ giornata di campionato.

GERMANI BRESCIA – DE’ LONGHI TREVISO 91-94

GERMANI: Vitali 7 (2/2, 1/3), Kalinoski 19 (1/6, 5/7), Crawford 13 (4/8, 1/1), Moss 9 (1/2, 2/2), Ancellotti 2 (1/2 da 2); Parrillo 0 (0/1 da 3), Chery 9 (3/4, 1/3), Bortolani 7 (2/2, 1/2), Wilson 3 (0/2, 1/1), Willis 16 (7/14, 0/1), Sacchetti 6 (1/1, 0/2). Ne: Burns. All.: Buscaglia

DE’ LONGHI: Russell 0 (0/2, 0/1), Logan 23 (5/8, 4/11), Sokolowski 13 (0/2, 3/4), Akele 11 (3/4, 1/2), Mekowulu 13 (6/7 da 2); Vildera 3 (1/3 da 2), Imbrò 29 (1/1, 7/12), Piccin, Chillo 2 (1/1, 0/1). Ne: Bartoli. All.: Menetti

ARBITRI: Martolini, Borgo, Valzani

NOTE: pq 17-36, sq 33-61, tq 62-81. Tiri liberi: BS 11/15, TV 15/20. Da 2: BS 22/43, TV 17/28. Da 3: BS 12/23, TV 15/31. Rimbalzi: BS 25+7 (Willis 10+2), TV 28+10 (Akele 7+1). Assist: BS 26 (Vitali 8), TV 23 (Logan 7). Fallo antisportivo di Sokolowski al 38’46” /87-91). 5 falli: Russell al 38’29” (86-91), Vitali al 39’45” (89-91).