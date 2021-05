Una De' Longhi eroica va ad un passo dall'impresa: la Virtus vince al fotofinish

CRONACA I quintetti iniziali sono i medesimi di gara1: Russell, Logan, Sokolowski, Akele e Mekowulu per la De’ Longhi; Markovic, Belinelli, Abass, Ricci e Gamble per la Virtus Bologna. La tripla di Belinelli apre le danze, la De’ Longhi si sblocca con Mekowulu. La stanchezza derivante da gara1 si nota: molti errori al tiro da una parte e dall’altra, in particolare la De’ Longhi ha iniziato con un orribile 0/6 dall’arco (5-4 Virtus; 5:16). Logan ruba palla ad Abass e corre in contropiede per due punti facili, Imbrò segna da tre: parziale di 8-0 TVB e time-out immediato di Djordjevic. Hunter chiude il break trevigiano dalla lunetta (1/2), Lockett va a bersaglio dall’arco e manda la De’ Longhi a +7. La Virtus sfrutta l’ingenuo antisportivo di Chillo per piazzare un contro break di 7-0 e riacciuffare Treviso: time-out Menetti. Imbrò e Teodosic segnano da tre, Lockett corregge l’errore al tiro di Vildera: Treviso avanti 16-18 alla fine del primo quarto.

Hunter pesca il taglio backdoor di Alibegovic per due punti comodi, Vildera segna il primo canestro della sua serata. Mini break di 4-0 della Virtus firmato Ricci-Teodosic: i padroni di casa tornano in vantaggio. Gli arbitri fischiano antisportivo a Hunter, la De’ Longhi ne approfitta e si riporta avanti di un possesso. La Virtus Bologna piazza un parziale importante (10-0) sfruttando il momento a vuoto dell’attacco trevigiano, Logan lo spezza con un tiro dalla lunga distanza. David Logan show: canestro pirotecnico in penetrazione contro quattro difensori. Gamble e Belinelli firmano il 5-0 della Virtus, la De’ Longhi replica con l’alley-oop di Russell per Mekowulu. Si va all’intervallo sul 41-33 per i padroni di casa.

Sokolowski inaugura il secondo tempo con un gioco da tre punti, lo segue a ruota Mekowulu che spezza il dominio di Belinelli (quattro punti consecutivi). La Virtus scappa via: 6-0 di parziale realizzato dalla ditta Markovic-Ricci e primo vantaggio in doppia cifra di serata (51-39; 7:19). Russell prova a entrare in partita con un jumper dalla media, si rimane sul +11 Virtus dopo il gioco da tre punti di Ricci. La Virtus allunga ancora, stavolta sulla spinta dei quattro punti consecutivi di Hunter: time-out Menetti. La reazione della squadra è buona: break di 6-0 e -10. Russell va a bersaglio da tre punti, la De’ Longhi è rientrata ufficialmente in partita (11-2 complessivo). La tripla di Teodosic chiude il terzo quarto: 63-54 Virtus a dieci minuti dalla fine.

La Virtus, dopo appena 30 secondi dall’inizio dell’ultimo periodo, ha già commesso 3 falli, è una buona notizia per la De’ Longhi in ottica bonus. Pajola segna da tre, gli risponde prontamente Mekowulu sempre dall’arco. Il centro nigeriano della De’ Longhi è inarrestabile: schiacciata su alzata di Russell e quinto punto consecutivo (66-61 Virtus; 8:10). Russell e Chillo vanno a bersaglio dall’arco: la De’ Longhi è a un solo possesso di distanza. Il gioco da tre punti di Gamble fa respirare la Virtus, che torna a +5. La De’ Longhi, con una fiammata delle sue, acciuffa la Virtus: 5-0 di parziale firmato Sokolowski-Imbrò. Altro gioco da tre punti della Virtus, questa volta ad opera di Hunter. La De’ Longhi non ne vuole sapere di mollare: tripla di Logan per nuova parità (76-76) e time-out Djordjevic. Nel finale succede di tutto, la tripla di Belinelli dà 4 lunghezze di vantaggio alla Virtus, la De’ Longhi rimane viva con i viaggi in lunetta fino a quando Markovic non ruba palla a sette secondi dalla fine. Teodosic chiude i conti facendo 2/2 ai liberi: la Virtus vince 88-83 e si porta sul 2-0.

MARCATORI

Virtus Bologna: Belinelli 24, Teodosic 15, Hunter 14, Ricci 12

De' Longhi Treviso: Mekowulu 23, Russell 15, Imbrò 13, Logan 10