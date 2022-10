San Paolo Invest: il doppio di Montebelluna va a Gelli e Bertolini

Erano in 28 i giocatori a Montebelluna a contendersi il Trofeo San Paolo Invest nel torneo di doppio. I favoriti Simone Gelli e Emanuele Bertolini hanno confermato la loro leadership. Competizione diretta da Natalja Tonazzo che ha messo in seconda posizione Pietro Mattiello e Davide Bassan che sono entrati in partita soltanto nel secondo set. Il primo set è filato via con 6/1 per il duo Volpago per Gelli e Villa Imperiale per Bertolini. Il secondo un po’ più combattuto da parte del duo istranese Bassan-Mattiello che prendevano le misure, ma i tre giochi conquistati non sono stati sufficienti. Terzi posti per Ignjic-Isolato, gli unici a mettere in discussione i vincitori portandoli al terzo set e per i giocatori montelliani Andreatta-Lionello.

Gli altri tornei

A Vedelago prosegue il draw per giocatori fino ai 3.5 con tabellone maschile e femminile con 185 giocatori. Si gioca dalle 9 del mattino fino alle 22. Draw di 4^ ancora in sviluppo. Dal 15 al 30 Ottobre ad Altivole torneo di 3^ categoria per singoli e doppi, maschile, femminile e misto con 213 contendenti. A Silea nel weekend 22 e 23 ottobre Rodeo maschile fino ai giocatori di 3^ categoria 5° grado. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 ottobre. A Volpago Trofeo Still Rodeo Open maschile il 22 e 23 ottobre dove saranno 32 i partecipanti dalla 1^ categoria a scendere. Anche qui le iscrizioni si chiuderanno entro le ore 12 del 20 ottobre.