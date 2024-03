Da Panatta i terza categoria hanno dato spettacolo, su tutti vince Filippo Moggian Barban

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al Panatta Racquet Club il torneo di 3^ categoria ha regalato parecchie emozioni, coordinati da Debora Comici e Moira Baratto. Erano 120 i players in lizza, nella maggior parte di 3^ categoria, desiderosi di conquistare oltre ai punti in palio anche il prize money di 800€. Il main draw è stato appannaggio del giocatore del Tc Mestre Filippo Moggian-Barban. Il tecnico veneziano è stato giustiziere di parecchi giovani. Nel percorso da tds numero 3 ha fatto fare soltanto un game al portogruarese Piovesan, partita più complicata con il giocatore del Green Garden Zanella ma conclusa in due set, altro giovane sorpassato è stato il bellunese Sommacal, partita facile con Rignanese e finale ancora più scontata con il pordenonese Loglio Brandon. Il finalista, giocatore del San Vito, è passato attraverso il purgatorio contro due poderosi terzini che sicuramente entro giugno andranno in seconda categoria. Sono Alessandro Galassi che ha eliminato il favorito del seeding e Kevin Stabarin altro pordenonese del Linus, tutte gare portate a casa con il long tie-break. Quindi meritatamente quest’ultimi si sono classificati in terza posizione. In evidenza con 3 vittorie Alessandro Zecchini compagno di club del winner, Andrea Roveda del Marcon, e Mauro Borcini del Noventa di Piave. Il tabellone di 4^ categoria è andato a Zanatta Massimiliano del Cornuda che in due set ha messo in seconda posizione Lorenzo Genna, che ha raggiunto, nonostante la sua giovane età, ancora una volta un posto sul podio. TORNEI IN CORSO Fino al 26 Marzo al Park di Villorba Torneo Open maschile, con 2.000€ di montepremi. Sono 96 i giocatori coordinati da Nadia Schiavon. Le gare di Martedì vedono impegnati i giocatori di 3^ categoria, con inizio alle ore 18.00. Svelato anche il main draw dove spicca il favorito Marco Speronello e all’altra estremità c’è Alessandro Ragazzi. Tenteranno di insidiarli Nicola Ghedin e Lorenzo Favero. Fino al 31 Marzo a Vedelago c’è l’Alpe Adria con 114 players. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI: A Castelfranco il 23 e 24 Marzo Rodeo di 3^ categoria femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/3. A Mogliano 23 e 24 Rodeo di 4^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/3 dirige Angelo Kraul. A Motta di Livenza 23 e 24 Rodeo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/3. Dirige Maurizio Epifano.