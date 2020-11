Trofei Progress di Altivole, il programma dei match di sabato

Ad Altivole nei Trofei Progress 3^ categoria maschile, femminile e doppio diretto da Beatrice Zaffi e Damiano Baggio con la supervisione di Mauro Cenedese tutto procede come da programma. Nel singolo maschile oggi alle 10.30 inizia il primo incontro Vedove Fiorese e Cisco; poi dalle 12.30 alle 15.30 entreranno in campo le coppie di doppio con 4 match; Alle 14.00 Baschieri-Preda a seguire Fancon_De Bona. Dalle 17 i match clou del femminile con Stocco-Rinaldi e Guiotto-Bortolato. Sugli scudi l’under 18 bassanese Gianluca Martini (in foto copertina) che nel derby vicentino con la promessa veneta Mattia Cappellari si è imposto per 6/2 6/0. Per lui ci sarà il trevigiano Nicola Ronchi tds numero 2, che chiuderà una stagione fantastica dopo l’exploit nell’open di Vacil dove ha superato parecchi giocatori di 2^ categoria.

A Silea sabato 7 novembre Rodeo maschile sotto la direzione di Giuliano Mariuzzo con la supervisione di Roberta Antonello. Rodeo di 3^ categoria per giocatori fino al 4° punto. Il favorito è l’under 18 Mattia Tramarollo dello Sport Team di Maserà e l’under 16 bellunese Francesco Bortot. Questi sono due dei 32 che si daranno tenzone fino a Domenica. Alle ore 09.00 inaugura la kermesse Tonon-Laganà e Zeggiato-Bottino. Ovviamente gli incontri causa Covid non potranno condensarsi in serata, proprio per non violare gli orari di “coprifuoco”, saranno in assenza di pubblico, tranne gli addetti ai lavori, coach, arbitri e stampa.

A Vedelago Rodeo di 4^ maschile diretto da Cristian Busato con la supervisione di Debora Comici con draw da 32. Alle ore 09.00 Montin-Stival e Pavan Pattaro. Al Tc Mogliano numeri che sembrano simili, ma invece dei 3.4 sarà un rodeo riservato ai 4.3, ovvero giocatori di 4^ categoria, ma soltanto fino al terzo punto. La competizione sarà maschile e femminile, diretta da Alfredo Vianello sotto la supervisione di Giorgio Di Giusto che grazie ai 4 campi di gioco riusciranno a far gareggiare ben 60 contendenti. Danno il la alle 09.00 Fabris-Platania e Boccassin-Feletti.