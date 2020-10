Grande tennis nel weekend al Rodeo Open di Villorba

Al Park di Villorba è iniziato sabato 4 ottobre il Rodeo Open Trofeo VP verniciatura, che si concluderà nel pomeriggio di domenica 5 ottobre. Draw da 32 contendenti coordinati da Debora Comici e Moira Baratto.

Dalle ore 10 a seguire scenderanno in campo tutti i giocatori di seconda categoria: Filippo Crotti ed Edoardo Cherie Ligniere, alle 11 Angelo Rossi e Thomas Nucera, alle 12 Riccardo Parravicini e Dall’Asta. Dalle 14 le semifinali e la finale in programma dalle 16. Il favorito è Matteo Marfia. Già partite per le ragazze villorbesi per Peschiera dove domenica alle 9 si giocheranno l’accesso alla B2. Le veronesi potranno schierare: Anna Speri 2.5, Elena Bompieri 2.6, Nicole Cona 2.8, Camilla Ciaccia 2.8, Valeria Vettore 3.2, Emma Speri 3.4, Sara Nikolic 3.5, Carla Degli Albertini 3.5, Edda Sebastiano 3.5 e Chiara Tinelli 4.3. La formazione scaligera sembra più alla portata rispetto alla corazzata sconfitta in casa martedì scorso. Quindi l’ottimismo di Gianfranco Griso ed Antonello Bottacin corre a mille come i pronostici degli addetti ai lavori, ma tra le mura casalinghe le tenniste del Peschiera sono giunte alla finale e sono rimaste imbattute. Così il team trevigiano: Elena Covi 2.4, Maja Makoric 2.5, Francesca Covi 2.6, Nicole Iosio 2.7, Francesca Cillotto 2.7, Maddalena Bettiol 2.8, Penelope Ronchi 3.2 e Giovanna Scarpa 3.5. Ad un passo dalla storia del tennis trevigiano rosa.

Non farà la storia del tennis trevigiano il Vittorio Veneto, in caso di vittoria, visto che in serie B c’è già stato per alcuni anni, ma ritornarci è una missione, sottolinea il suo capitano Luca Serena. Alle 10.00 i suoi sostenitori si troveranno per supportare il team trevigiano impegnato contro i vicentini “dei comunali”. I vicentini schierano ben 8 giocatori di 2^ categoria guidati dal 2.2 Pietro Rondoni, affiancati da Giovanni Peruffo e Tommaso Dal Santo che in questo periodo attraversa un ottimo stato di forma. Nel prossimo weekend altro Rodeo Open al femminile sempre al Park di Villorba con iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 8/10 www.parktennisvillorba.it. Tutto pronto, infine, a Castelfranco Veneto per ospitare il primo rodeo di doppio che si terrà il 10 ed 11 ottobre. Vi potranno partecipare anche i giocatori di 3^ categoria dando le iscrizioni entro le ore 12 di giovedì 8 ottobre via mail info@tenniscastelfranco.com, trofei Casale e Dallan.