Academy Alpe Adria, successo per Antonio Mazzon

Il torneo Academy Alpe Adria di 4^ maschile con 72 contendenti, diretta da Cristian Busato con la supervisione di Debora Comici è andato ad Antonio Mazzon. Il tennista dello Junior Santa Lucia di Piave si è imposto con un doppio 6/4 sul favorito Luca Strapazzon del Pedavena. L’under 18 Strapazzon nella mattinata si era giocato la semifinale con Andrea Carlo Montin andando al terzo set, mentre nell’altra semifinale sempre giocata in contemporanea, Mazzon aveva regolato Marco Barosco in soli due set chiudendo la faccenda piuttosto in fretta lasciando il veneziano al terzo posto.

Giallo nella giornata di ieri dove, a seguito dell’ultimo DPCM del governo la Federazione Italiana Tennis, usciva nelle home pages dei suoi siti con la dizione “sospese le competizioni non di interesse nazionale”. In particolare nel sottotitolo tutte le manifestazioni a squadre C e D Padel e Beach Tennis. Nei campi al coperto possono allenarsi solo gli agonisti abilitati a partecipare alle manifestazioni nazionali. Ebbene tolti di mezzo gli “amatori” cioè quelli non con tessera agonistica della Fit, tutti gli altri tesserati, sono di interesse nazionale dai 4Nc fino ai primi venti della classe di prima categoria. Quindi proseguiranno normalmente tutte le competizioni che si terranno a porte chiuse in assenza di pubblico, ma solo alla presenza degli addetti ai lavori, coach, arbitri, supervisori della Federazione e stampa. Questa la nota dipanatoria del Comitato regionale veneto attraverso i delegati provinciali sul territorio, che rassicura i club di Marca nel continuare a svolgere l’attività con i protocolli covid, ma solo rivolta ai tesserati agonistici. I non agonisti in purgatorio per un mese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quindi continuano le iscrizioni ai Trofei Progress Profiles di Altivole fino al 28/10 per singolare maschile e femminile di 3^ e 4^ categoria fino ai 3.5 e doppio maschile, per i rimanenti di 3^ entro il 31 /10 at tennisclubaltivole@gmail.com. Poi da Venerdì 30 si parte con le competizioni a porte chiuse. All’Eurotennis di Treviso Gabriele Bresolin ed Andrea Camarin guideranno il Rodeo maschile che si terrà il 30/10 e 1/11. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/10. A Silea il 7 e 8 Novembre altro Rodeo diretto da Giuliano Mariuzzo e Roberta Antonello per giocatori di 4^ e 3^ fino ai 3.4. iscrizioni entro le ore 12.00 del 5/11 at: info@newtennisclubsilea.it.