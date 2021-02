Torneo Alpe Adria Accademy a Vedelago, al via gli ottavi

Torneo Alpe Adria Accademy maschile a Vedelago per giocatori fino ai 3.4 con 95 partecipanti. Dirige Dean Pinezic con la supervisione di Giuliano Ferro 13^ giornata di gioco. Oggi iniziano gli ottavi ed entrano in campo le teste di serie. Oggi dalle 16.30 scendono in campo anche i favoriti, secondo in lista Nicola Gioseffi dello Sporting Life di Vacil che lo vede opposto all’altro veterano castellano Giorgio Serena. Alle 18 entra in campo il numero uno del draw Stefano Bizzotto del Cittadella che dovrà misurarsi con le ambizioni di Silvio Reginato del Bassano che dopo aver conquistato la qualificazione dal draw di quarta è riuscito a guadagnarsi questi ottavi sconfiggendo un giocatore di terza categoria e ben più giovane. Alle 19.30 Angelo Attolico del Villa Guidini di Zero Branco cercherà di domare la verve dell’under 14 mestrino John Marcolin che nella serata di ieri è riuscito in extremis a superare la tds numero 3. Chiede la giornata di gare Carlo Laganà del Green Garden di Mestre con Nicola Carnio del Caerano. Due vincitori di due diverse edizioni presso i rossi di Via Marconi che hanno animato la scorsa stagione si troveranno di fronte per un aut aut. Gli altri incontri andranno in scena domani e saranno: Matteo Zagni del Noventa di Piave che ha eliminato al fotofinish la testa di serie numero sei opposto alla mina vagante del torneo, il non classificato Andrea Fassina del Mirano, che è riuscito a guadagnarsi il turno con l’under 16 del Caneva Giovanni Scola al long tie-break.

Altro incontro interessante quello che mette di fronte Marco d’Iseppi del Villa Guidini ed il 4.1 Luigi Tegon che ha saltato a piedi pari un giocatore di terza categoria. Marco Bortoletto del Vacil che ha fruito del by lasciato dal giovane Chiozzi per un risentimento muscolare, che giocherà con l’under 16 dell’Eurotennis Andrea Cattaneo. Chiude il programma il castellano Paolo Zen con Luca Lovato del Dolo vincente su Andrea Camarin del Vacil.

Diventare ufficiali di gara

Tanti giocatori hanno bisogno anche di ufficiali di Gara per condurre in porto le competizioni. Ecco che il Dsr Veneto, in collaborazione con il Comitato Regionale Veneto, organizzerà entro il mese di marzo 2021 i corsi per acquisire la qualifica di GAAF (Giudice Arbitro di Affiliato).

L'iscrizione ai corsi è gratuita e le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre il 7 marzo 2021, esclusivamente accedendo al sito https://www.udgfit.it/ e cliccando in alto a sinistra sulla voce CORSI per accedere al modulo iscrizione online.

Il corso prevede 12 lezioni in modalità web conference, tenute da un Formatore Nazionale, con una sessione d’esame finale per valutare il grado di preparazione raggiunto e l’idoneità all’ottenimento della qualifica.

Una volta ottenuta la qualifica di Giudice Arbitro di Affiliato per essere inserito nell'albo degli ufficiali di gara e per poter esercitare dovrà pagare il MAV, una tassa di iscrizione all'albo annuale di 10,00 euro. Per informazioni chiamare il Fup di Treviso Giuliano Ferro 347-2463251.