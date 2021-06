Daniele Valentino ha vinto il 30esimo Open Città di Motta di Livenza

Nella finale femminile sfida tutta friulana tra l’udinese Anna Sturmigh e Anna Peres. Nel draw maschile terzi posti per i vicentini Marco Carretta e Tommaso Dal Santo. In quello rosa Iris Burato del Latisana e Valentina Trevisan

A Motta di Livenza il 30° Open maschile e femminile diretto da Maurizio Epifano e Mauro Granzotto, con 267 partecipanti, sono giunti al termine. Questi gli esiti ed i verdetti eseguiti dal Giudice arbitro delle finali Rino Meneghin. Nel maschile dopo lunghissime maratone si è imposto il bellunese Daniele Valentino sul bassanese Tommaso Gabrieli. Nel femminile è un affare tutto friulano tra l’udinese Anna Sturmigh e Anna Peres.

Nel draw maschile terzi posti per i vicentini Marco Carretta e Tommaso Dal Santo. In quello rosa Iris Burato del Latisana e Valentina Trevisan del Tc Padova. Da segnalare la progressione dell’under 14 Emily Iosio del Park di Villorba, che da 3.4 dopo essersi aggiudicata il suo tabellone di categoria, è andata a vincere una gara nel main draw e quella successiva persa al terzo set. Appena archiviato il 30° Open il sodalizio mottense, presieduto da Carlo Battiston è impegnato con il trofeo Kinder Tennis Trophy della Fit per i giovani dai 13 ai 16 anni con una 50^ di partecipanti. La settimana seguente quello riservato dai 9 ai 12 anni.

Gli altri tornei

Sempre per i giovani a Castelfranco torneo giovanile dai 10 ai 14 anni. Competizione molto attesa questa degli under 10 che finora non erano stati ammessi alle gare. Dirigono Giorgio Tonietto e Lorena Alberti. 170 gli iscritti in lizza. Tutto pronto al Park Tennis di Villorba per il trofeo Autotrasporti Pagotto Open dal 18/6 al 02/7 con 1.000 euro di montepremi. Iscrizioni entro il 16/06 via mail sul sito www.parktennisvillorba.it. Ad Altivole da Sabato 12/6 al 03/7 Trofeo Fideuram Ziliotto per giocatori fino ai 3.1, sono 180 in lizza coordinati da Mauro Cenedese e Beatrice Zaffi. Dal 19/6 allo Sporting Life di Vacil torneo di 4^ categoria maschile, iscrizioni per mail entro il 17/6 ore 12 all’indirizzo: www.sportinglifecenter.com. A Volpago dal 25 giugno al 7 luglio torneo di Open fino ai 2.3 categoria Trofeo K22 Studio la peculiarità della Kermesse che ha un montepremi di 2mila euro che richiamerà parecchi giocatori pro. Iscrizioni entro il 23/6 via mail a: www.tcvolpago.