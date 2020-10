Open maschile di Volpago trofeo Tifinanzia, tutti i risultati

Il rodeo Open maschile di Volpago trofeo Tifinanzia, è andato al favorito Alessandro Ragazzi. Il patavino con classifica 2.2 era destinato a concludere al primo posto. In finale però è approdato un outsider, l’under 16 dell’Eurotennis Edoardo Cherié Ligniere fresco del 5° posto nazionale a squadre. Una finale meritatissma per “Edo” che con quattro vittorie si è presentato alla mission impossible contro Ragazzi che nel ranking è avanti di ben 5 posizioni. Comunque il giovanotto è riuscito nella seconda frazione a raggranellare un paio di giochi, che non sembrava proprio una cosa da niente. Cheriè i punti per il ranking, li ha fatti negli incontri precedenti saltando un paio di avversari molto più avanti di lui, mettendo mattoncini preziosi per la prossima stagione.

Terzi il trentino Tommaso Pederzolli ed il numero due del seeding il vicentino Marco Tamiello. Ottima la prova di un altro giocatore dell’Eurotennis Treviso l’under 18 Angelo Rossi che ha infilato tre vittorie portandole a 20 nel suo bottino stagionale. Da segnalare una buona prova anche del tennista trentino Elia Barozzi che con due positivi scollina il suo bilancio personale del 50% tra vittorie e sconfitte, ma vista la prova in campo, il suo stato di forma attuale, vale una classifica di un paio di step più alti. Proprio Barozzi ha spento gli entusiasmi del beniamino di casa Fabio Codello (in foto) molto seguito dal pubblico locale, che ben si è comportato con le nome anticovid, messe in atto sia dalla società ospitante che dagli atleti tutti. Ha diretto la kermesse Ottorino Durante con la supervisione di Giuliano Ferro.

Prossimo torneo per senior al Tc Vedelago con un 4^ categoria maschile per iscrizioni entro Giovedì alle 12 via mail a: tennisaccademyalpeadria@gmail.com. Sempre tale data ed ora anche per il Rodeo dai 10 ai 14 anni maschile e femminile che si svolgerà a Mogliano iscrizioni: tornei@tennisclubmogliano.it.