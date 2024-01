Il giovane Trentin sbarca in Finlandia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L'anno che si è appena concluso ha consacrato Giovanni Trentin tra le migliori promesse rallystiche del domani, bravo a salire sul gradino più alto di categoria nella massima serie lettone al debutto assoluto nelle competizioni su strada. Il potenziale dimostrato, sorprendendo per il livello raggiunto con così poca esperienza alle spalle, ha spinto MT Racing ad aumentare il livello della sfida, alzando di molto l'asticella. Dal prossimo fine settimana infatti il giovane pilota di Montebelluna inizierà il proprio cammino nel Finnish Rally Championship, sempre supportato da ACI Team Italia e con l'importante innesto di una delle scuderie più prestigiose dello stivale, la reggiana Movisport. “Dopo un 2023 ricco di soddisfazioni nei paesi baltici” – racconta Mauro Trentin (presidente MT Racing) – “abbiamo approfittato del calendario a nostro favore e, dato che quest'anno Giovanni compirà diciassette anni, potrà competere nella massima serie nazionale in Finlandia. Purtroppo il regolamento non gli consente di lottare per il titolo Junior, essendo riservato a soli piloti locali, ma siamo certi che la battaglia per quello di categoria sarà entusiasmante. Qui il livello è più alto, rispetto alla Lettonia, e siamo certi che questo ci permetterà di farlo crescere ulteriormente. Abbiamo voluto alzare il livello degli obiettivi perchè solo così si può migliorare.” Un 2024 che si preannuncia molto intenso per il giovane di casa Trentin, dato che il sodalizio di Follina prevede anche alcune partecipazioni spot per lavorare pure sul fronte asfalto. “La serie finlandese si articolerà su sette gare” – aggiunge Mauro Trentin – “tre delle quali si correranno su neve mentre le rimanenti saranno su terra. Porteremo Giovanni anche in Croazia ed in Slovenia, costruendogli un bagaglio d'esperienza utile anche sull'asfalto. Non è da escludere un suo ritorno in Lettonia e Lituania con una trazione integrale in chiave 2025.” Squadra che vince non si cambia con il promettente trevigiano che tornerà a far coppia con Danilo Fappani, a bordo della Ford Fiesta Rally4 curata da Lorenzon Racing. Il primo appuntamento è già alla porta, il SM Riihimäki Ralli, previsto per il 12 e 13 di Gennaio. Una sola giornata effettiva di gara, il Sabato, su nove prove speciali ed un totale di poco più di cento chilometri cronometrati, ad iniziare da un primo passaggio su “Top Testing” (11,28 km) e su “Taksipalvelu Harinen” (7,94 km), passando poi ad un primo pomeriggio da vivere su “Riihimäen kaupunki” (10,63 km), “Putki - Valtti” (7,32 km) ed “ABC Riihimäki” (14,78 km). La chiusura sarà affidata al quartetto composto da “Sarlin Race Team” (11,28 km), “Viita - yhtiöt” (7,94 km), “Riihimäen Kaukolämpö” (23,14 km) e “Seurahuone Group” (9,04 km). “Grazie ad MT Racing, ad ACI Team Italia ed a Movisport per questa opportunità” – racconta Giovanni Trentin – “perchè andremo a gareggiare nella patria mondiale dei rally. Il livello della sfida sarà decisamente alto ma faremo del nostro meglio per cercare di essere all'altezza.”