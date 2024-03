Trentin pronto per il Tuuri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Archiviata la tanto bella quanto sfortunata apparizione in Croazia per Giovanni Trentin è tempo di tornare verso il nord Europa per il terzo appuntamento con il Finnish Rally Championship, massima serie nazionale nella quale il giovane portacolori di MT Racing è in lizza per il titolo, nonostante si tratti per lui del debutto assoluto. Dopo aver fatto sgranare gli occhi a tanti, in seguito ai successi targati 2023 in Lettonia, il pilota di Montebelluna vanta rispettivamente un quarto ed un settimo che gli permetteranno di presentarsi al via del prossimo SM Tuuri Ralli ai piedi del podio della categoria SM3. Ventiquattro i punti all'attivo per il trevigiano, circondato da avversari locali e con il primo non finlandese, il belga Martens, che si attesta in ottava posizione, a meno undici. Quattro le lunghezze che separano Trentin da Pohjanharju e dieci Kauppinen mentre l'attuale leader Lassila sembra al momento imprendibile, avendo dalla sua il punteggio pieno. “Anche se in Croazia il finale è stato da dimenticare” – racconta Trentin – “abbiamo avuto un'ulteriore conferma del nostro potenziale e questo di fa ben sperare per il prossimo appuntamento con il campionato finlandese, il Tuuri Ralli. Siamo all'esordio quindi ogni gara è per noi nuova ma riuscire a tenere testa ai piloti locali, essendo ai piedi del podio e non troppo lontano dai primi, ci rende felici perchè vuol dire che stiamo lavorando nella giusta direzione.” Confermato il pacchetto a disposizione di Trentin che tornerà al volante della Ford Fiesta Rally4 curata da Lorenzon Racing, affiancato da Danilo Fappani, pedina chiave per la crescita. “Ci sentiamo bene e conosciamo il nostro valore oggi” – aggiunge Trentin – “grazie all'esperienza di Danilo ed a Lorenzon Racing che ci permette di avere una Fiesta Rally4 competitiva ed affidabile. Vogliamo dimostrare che possiamo andare forte anche in Finlandia.” Due le giornate di gara effettive per un totale di poco meno di novantacinque chilometri cronometrati, sui circa duecentosettanta previsti in totale, ad iniziare da una prima frazione, quella di Venerdì 8 Marzo, che vedrà Trentin difendere anche i colori di ACI Team Italia e di Movisport sulla “Karilainen Oy Ähtäri” (9,05 km) e sulla “Kuortaneen kaivin Oy” (14,06 km). L'indomani, Sabato 9 Marzo, spazio agli impegni di “OP Sydänmaa” (14,99 km) e “Alavuden kumi Oy” (14,38 km), prima di affrontare la corta “Keskisen Kyläkauppa” (2,50 km) e giocarsi le ultime carte sulla lunga “MR Tuote” (28,25 km) e sulla “Isoahon Sovraamo Oy” (11,70 km). “Non abbiamo video a disposizione che ci permettano di vedere come saranno le prove speciali” – conclude Trentin – “ma siamo in forma ed andremo alla ricerca di un bel risultato. Approfitto per ringraziare tutti quelli che ci stanno sostenendo in questa stagione finlandese, ad iniziare da MT Racing, ACI Team Italia e Movisport, passando per Sparco, Pirelli, Lorenzon Racing ed i partners che ci permettono di vivere questa bella avventura nel nord Europa.”