Due giorni di test all’autodromo di Misano Adriatico per Alex Tiveron

Per il pilota trevigiano di motociclismo Alessandro Tiveron l’annata agonistica 2022 è iniziata con due giorni di test all’autodromo di Misano Adriatico. Il trentatreenne portacolori dello storico Motoclub Omobono Tenni ed Ambassador della Lisporteam360, parteciperà al campionato Italiano velocità 2T classe 125 gp. che si svolgerà in sei gare, le prime due all’ autodromo di Vallelunga Piero Taruffi ( Campagnano di Roma) il 14 e 15 Maggio poi altre quattro gare, il 12 giugno all’autodromo di Varano Paletti ( Parma ) , il 17 luglio al Cremona Circuit, l’ 11 settembre all’ autodromo di Magione ( Perugia) ed il 16 ottobre al Misano Worl Circuit. "Per preparare al meglio la stagione, ci conferma Alessandro che assieme ai tecnici gestisce la Tiveron Racing di Silea, la terza consecutiva nella 2T 125 gp, dobbiamo ancora metterci a posto con l'elettronica che ci ha dato qualche noia, ma la moto, una Honda RS125, si è dimostrata subito molto veloce, e i miglioramenti nei tempi sul giro rispetto ai riferimenti che avevamo nella pista del circuito di Misano che misura km. 4.226 , con 10 curve a destra e 5 a sinistra intitolato a Marco Simoncelli, delle scorse stagioni, ne sono la dimostrazione. Il prossimo week end ci vedrà nuovamente in pista per completare un ulteriore test prima di iniziare il campionato. Sicuramente l’intento è quello di riuscire a migliorare l’ottimo quarto posto ottenuto nel 2020 ed il quinto nel campionato dello scorso anno”.