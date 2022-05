Podolife resta in A2, decisiva la vittoria su Vicenza (54-53)

L’ultima gara utile per la permanenza in A2 per Treviso e Vicenza si apre con i 2 punti di capitan Monaco ma una Volpato onfire in questi playout piazza 7 punti consecutivi che permettono alla Podolife di fissare il punteggio sul 7 a 8 dopo una bomba della solita Villarruel. Vicenza prova a tentare l’allungo con Tagliapietra portandosi sul 9 a 11 ma 2 punti importantissimi di Zagni riportano il risultato sul -1. Controparziale trevigiano di 4 a 0 Treviso condito da un canestro sulla sirena di capitan Diodati permettono a Treviso di chiudere il quarto sul 16 a 12. Botta e risposta in apertura del secondo quarto tra le due giocatrici di maggior esperienza delle due squadre; Villarruel da 3 risponde e Diodati che mette a segno 4 punti in fila per tenere Vicenza sotto di 4. Vicenza non si scoraggia, prima Mioni da sotto e poi Sturma dalla media, riportano la squadra di coach Ussaggi sul – 2 (22-20). Volpato si carica la squadra sulle spalle, altro mini break firmato da lei su due assist spettacolari di Perisa portano il match sul massimo vantaggio (+5). Si iscrivono a referto sia Gini che Degiovanni ma prima Tagliapietra e poi Chrysanthidou rispondono all’armata trevigiana riportando il punteggio sul 32 a 32 a fine 2 quarto.

Apre il terzo periodo la solita Volpato con un altro mini break di 4 punti (16 punti per lei) ma Monaco trova subito il canestro per rimettere in equilibrio il match. Le due formazioni fanno fatica a trovare la via del canestro ma per NPT si accende la croata Perisa che mette a segno i suoi primi 5 punti del match dando alla Podolife molte speranze. Garzotto prima e Monaco poi portano la squadra vicentina sul + 2 a 10’ dal termine del match (43-45).

Ultimo quarto dove succede di tutto, cambi di guida da entrambe le parti, Treviso prova a scappare, Vicenza riesce sempre ad inseguire fino a portarsi sul + 4 grazie ad una prodezza di monaco dagli oltre 6.75. Treviso con un appoggio di Volpato riesce a riportarsi sul + 1 (51-50) ma i tiri liberi di Villarruel e Sturma rischiano di chiudere la partita in favore della squadra vicentina. (51-53). 9’’ al termine e un timeout da chiamare per la squadra trevigiana; coach Rossi decide di affidare il pallone più importante dell’anno alla top player Perisa che… non fallisce e con una prodezza da 3 punti a ben 2’’ dal termine, porta la Podolife Treviso sul +1. Sturma prova a rispondere ma la palla non colpisce nemmeno il canestro e allora è festa Podolife. Treviso rimane in A2 dopo aver giocato ben 6 gare di Playout e si assicura un posto anche per il prossimo anno nel campionato nazionale.

QUINTETTI

Treviso: Degiovanni, Beraldo, Perisa, Battilotti, Volpato

Vicenza: Monaco, Sturma, Villarruel, Chrysanthidou, Tagliapietra

TABELLINO

PODOLIFE: Degiovanni 4 (1/4, 0/1), Perisa 8 (1/6, 2/4), Zagni 5 (1/1, 2/5), Diodati 10 (5/7, 0/1), Beraldo (0/2, 0/2), Battilotti 2 (1/1 da 2), Gini 3 (0/1, 1/4), Volpato 16 (6/11 da 2). N.e.: Vaidanis, Tramontin, Merlini, Bona. All.: Rossi

VICENZA: Monaco 11 (4/9, 1/4), Garzotto 8 (3/4, 0/1), Mioni 3 (1/2 da 2), Sturma 10 (3/6, 1/3), Villarruel 9 (0/3, 2/5), Chrysanthidou 3 (1/3, 0/1), Tagliapietra 9 (2/12, 1/5). N.e.: Bellon, Zadra, Rechiglian, Baruffato. All.: Ussaggi

ARBITRI

Cassiano e Marcelli da Roma

SPETTATORI

370 circa