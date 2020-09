Prima vittoria stagionale per la De Longhi, Trento ko al Palaverde (91-67)

La De’ Longhi trova finalmente la prima vittoria stagionale: al Palaverde, nella quarta giornata di Eurosport Supercoppa 2020, ritrova e questa volta sconfigge sonoramente l'Aquila Basket Trento con un torrenziale 91-67. Sugli scudi le prove di Carroll (18 punti), Logan (17) e Russell (13) che guidano la squadra di coach Menetti ad un successo che non è mai stato in discussione. Alla fine del primo quarto Treviso conduce già 27-16 mentre all'intervallo resta quasi invariato 41-31. Alla fine del terzo quarto la pratica Trento è già in archivio con la Tvb sul +18 (69-51).

DE’ LONGHI TREVISO – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 91-67

DE’ LONGHI: Russell 13 (6/10, 0/1), Logan 17 (3/7, 3/7), Carroll 18 (2/2, 3/7), Akele 7 (3/3, 0/4), Mekowulu 4 (2/7 da 2); Cheese 7 (2/4, 1/2), Poser0 (0/1 da 2), Nardin, Vildera 4 (2/2 da 2), Bartoli 6 (2/3, 0/1), Imbrò 15 (2/2, 2/4). Ne: Chillo. All.: Menetti

DOLOMITI ENERGIA: Browne 6 (1/4, 1/4), Sanders 11 (1/3, 2/5), Morgan 6 (2/8 da 3), Pascolo 13 (6/7, 0/1), Williams 15 (7/12 da 2); Jovanovic 3 (1/2 da 3), Forray 9 (3/7, 1/2), Mezzanotte 4 (2/2, 0/1), Ladurner 0 (0/2 da 2), Lechthaler. Ne: Martin. All.: Brienza

ARBITRI: Martolini, Borgioni, Pepponi

NOTE: pq 27-16, sq 41-31, tq 69-51. Tiri liberi: TV 16/21, TN 6/11. Da 2: TV 24/41, TN 20/37. Da 3: TV 9/26, TN 7/23. Rimbalzi: TV 15+25 (Mekowulu 3+7), TN 10+22 (Pascolo 4+3). Assist: TV 17 (Imbrò 6), TN 15 (Browne 5). Fallo tecnico a Brienza al 16’39” (33-23). Fallo antisportivo a Carroll al 37’26” (87-63). 5 falli: Vildera al 35’29” (84-57). Spettatori: 200.