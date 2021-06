Park tennis di Villorba: Under 14 e Under 16 in evidenza

Under 14 ed Under 16 in evidenza al Park tennis di Villorba dove hanno guadagnato il pass per i macroarea. Nel frattempo anche la friulana Nicole Iosio, in forza al club di Villorba, ha vinto il suo primo torneo all’Eurotennis di Cordenons guadagnandosi il pass per la finale nazionale Junior Next Gen. Il suo ottimo stato di forma fa ben sperare: Iosio è una delle componenti del team che il 27 giugno a Merano si giocherà l’accesso alla B2 con ritorno in casa il 4 luglio. Soddisfazione espressa dal presidente del club villorbese Gianfranco Griso che commenta: «Stiamo raccogliendo i frutti di un duro e certosino lavoro, svolto durante la stagione invernale, con tutte le complicazioni avute a causa della ben nota situazione pandemica». Queste le tenniste dell'Under 14: Alessia Landi, Emily Iosio e Jasmine Salvadori seguite da Kevin Da Ros; le Under 16 Nicole Iosio, Virginia Gonzales e Carlotta Donaggio coordinate dal maestro Roberto Marian.

Gli altri tornei

Sempre al Park Tennis di Villorba l’Open femminile Trofeo Autotrasporti Pagotto con mille euro di montepremi, sono in gara le players di quarta. Dirigono Moira Baratto e Deborah Comici, che hanno già annotato le due vittorie della pordenonese Tiziana Taffarel e le tre di Alberta Corsi del Vacil. Draw di quarta che non lascerà molto scampo alle tenniste che si affacceranno alle teste di serie, che sono di prim’ordine. La numero uno è l’under 16 Carlotta Mattiazzi dello Spoting Life di Vacil, Martina Galea dell’Eurotennis, Giorgia Grizzo under 14 pordenonese, Beatrice Dal Bello del Silea con già in tasca un ranking da 3^ piena, stesso dicasi per la tennista di casa Penelope Ronchi, la veterana bellunese Cristina Contento ed Elisa Maglione del Dopolavoro Ferroviario di Treviso, che si candidano protagoniste nel draw di terza.

Ad Altivole è in pieno svolgimento il Trofeo Fideuram Ziliotto per giocatori fino ai 3.1, sono 180 in lizza coordinati da Mauro Cenedese e Beatrice Zaffi. Singolari e doppi maschile e femminile e doppio misto.

Trofeo Kinder Tennis Trophy Mini della Fit a Motta di Livenza per i giovani dai 10 ai 12 anni con una 50^ di partecipanti coordinati da Maurizio Epifanio e Mauro Granzotto.

Allo Sporting Life di Vacil torneo di 4^ categoria maschile diretto da Giulia Favaro sotto la supervisione di Roberta Antonello.

A Volpago del Montello dal 25 giugno al 7 luglio torneo di Open fino ai 2.3 categoria Trofeo K22 Studio la peculiarità della Kermesse che ha un montepremi di 2.000€ che richiamerà parecchi giocatori pro. Iscrizioni entro il 23/6 via mail a: www.tcvolpago.it