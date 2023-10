Unione italiana veterani: a Pavia donne oro e bronzo a Pisa oro maschile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Treviso - Un autunno ricco di risultati. Lo scorso weekend, il 23 e 24 settembre, UNVS Pavia ha organizzato al tennis club “Oasi fuori Milano” il Campionato Nazionale Tennis Femminile Over 50 e Over 60; in lizza per il titolo le Sezioni di Bassa Romagna, Pavia e Treviso. La squadra trevigiana Over 50, formata da Maria Teresa Terzariol, Sonia Tondato, Nicoletta Vullo e capitanata da Orietta Pavan, ha riscattato il bronzo dell’edizione 2022 conquistando l’oro con le vittorie di Pavan e Terzariol nei singolari affrontando Pavia e consegnando alla Sezione di Treviso il Campionato Nazionale Tennis Femminile Over 50. La competizione ha visto l’esordio della squadra femminile Over 60 che si è affermata con le socie Rossella Borella, Amalia Canzian, Assunta Fabbro (capitano) e Anna Frassinelli salendo sul terzo gradino del podio del Campionato Nazionale Tennis Femminile Over 60. Non si è fatta attendere l’eccellente prestazione della compagine trevigiana maschile Over 50 che ha riportato Treviso ai vertici dopo cinque anni. La squadra, sempre capitanata da Francesco Toniolo, dopo 3 argenti ha riconquistato l’oro già messo in bacheca nel 2018 organizzato a Villa Guidini. I componenti: Giampietro Campagnol, Cristiano Franzato, Sandro Silvestrin e Nicola Gioseffi. Al Tennis Club Pisa il Campionato Nazionale UNVS Tennis Maschile Over 50 e a contendersi il titolo in palio le Sezioni di Asti, Massa, Pisa e Treviso. Treviso, dopo aver sconfitto Asti nelle Semifinali, è sceso in campo contro Pisa per la proclamazione finale; il primo singolare da cardiopalma è stato vinto dall’opitergino Cristiano Franzato; Nicola Gioseffi e Sandro Silvestrin hanno giocato il combattutissimo doppio che ha assegnato il Campionato al tie-break con il punteggio di 11/9 alla Sezione UNVS di Treviso. Sempre lo scorso fine settimana i soci di UNVS Treviso sono stati protagonisti alla gara di regolarità autostoriche La Marca Classica: Carlo Alberto Picco (Porsche 911S), Pieremilio Garbellotto (Alfa Romeo GT Junior) hanno tagliato il traguardo rispettivamente al 6° e 11°posto della classifica generale, mentre Gianpietro Sperandio (Volkswagen Porsche 914) ha concluso nelle retrovie. Prossimi impegni per la Sezione trevigiana, il Patrocinio della gara internazionale Precision Pistol Competition (6-8 ottobre) e l’organizzazione di Master dei Master UNVS Tiro a Segno (15 ottobre) in collaborazione con la Sezione Tiro a Segno Nazionale di Treviso al Poligono di Via Fonderia.