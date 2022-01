Rodeo Alpe Adria di Vedelago: prima vittoria stagionale per Maurizio Bonaldo

Si è concluso a Vedelago il Rodeo di tennis maschile per giocatori di 4^ categoria a cura dell'Alpe Adria tennis Accademy. 28 i giocatori in lizza, sotto la direzione di Dean Pinezic e Mauro Cenedese che hanno decretato la vittoria del cittadellese Maurizio Bonaldo. Il veterano patavino ha superato in finale l'Under 18 trevigiano Lorenzo Chiozzi dell’Eurotennis. Chiozzi ha tentato di raddrizzare l’incontro nel secondo set, ma Bonaldo con esperienza nel tie-break ha chiuso l’incontro evitando un pericoloso ulteriore set. Terzi posti per il giocatore dell’Istrana Stefano Pertile che ha dato il pass al winner al terzo set, e per il patavino della Canotteri Giorgio Bertotti. Oltre alle 4 vittorie di Bonaldo si sono distinti l’under 16 del Volpago Lorenzo Gobbo, con tre vittorie l’under 14 del Bassano Elia Zonta, con due Mattia Agostini del Maserà, con due Gianni Pattaro dell’Eurotennis.