Veneto Padel Cup, iscrizioni aperte: montepremi da 100mila euro

Dopo la presentazione delle scorse settimane, Veneto Padel Cup ha ufficialmente aperto le iscrizioni per la prima edizione del torneo, che si terrà dal 27 settembre al 3 ottobre 2021 in differenti circoli sul territorio veneto. Il torneo, di respiro internazionale, è dedicato a giocatori tesserati (FIT, FIP, WPT), nazionali ed internazionali, e appassionati di questo sport ed è così strutturato:

Torneo Open Maschile: aperto a tutti i giocatori che, al momento dell’iscrizione, non rientrano tra i primi 280 giocatori del mondo, anche NC, fino ad un massimo di 128 coppie;

Torneo Open Femminile: aperto a tutte le giocatrici che, al momento dell’iscrizione, non rientrano tra le prime 200 giocatrici del mondo, anche NC, fino ad un massimo di 128 coppie;

Torneo Master Maschile: aperto a tutti i giocatori con ranking WTP-FIP che, al momento dell’iscrizione, non rientrano tra i primi 49 giocatori del mondo, fino ad un massimo di 92 coppie iscritte. Per formare il tabellone da 28 coppie del quadro verranno contate 18 coppie con wild card + 10 coppie con il ranking più alto tra le coppie iscritte;

Torneo Master Femminile: aperto a tutte le giocatrici con ranking WTP-FIP che, al momento dell’iscrizione, non rientrano tra le prime 49 giocatori del mondo, fino ad un massimo di 92 coppie iscritte. Per formare il tabellone da 28 coppie del quadro verranno contate 18 coppie con wild card + 10 coppie con il ranking più alto tra le coppie iscritte. L’iscrizione a Veneto Padel Cup non contribuisce all’accumulo punti per il ranking FIT, WPT e FIP. Le partite si disputeranno presso i circoli Padel Limena (Padova), Urban Padel (Castelfranco Veneto), Padel 0422 (Treviso), Sporting Life Center (Breda di Piave). Le fasi semifinali e finali di tutte le categorie si svolgeranno dal 1° al 3 ottobre 2021 in struttura da definirsi in base alle normative Covid. I partecipanti a Veneto Padel Cup competeranno per un montepremi mai visto nei circuiti di questo sport in Italia, ovvero 80mila euro per il torneo Master e 20mila euro per il torneo Open così suddivisi

Il montepremi

40mila euro Master M - 40mila euro Master F

1° Coppia classificata - 18mila euro

2° Coppia classificata - 10mila euro

3° Coppia classificata - 4mila euro

4° Coppia classificata - 4mila euro

5° Coppia classificata - mille euro

6° Coppia classificata - mille euro

7° Coppia classificata - mille euro

8° Coppia classificata - mille euro

10mila euro Open M - 10mila euro Open F

1° Coppia classificata - 5mila euro

2° Coppia classificata - 2mila euro

3° Coppia classificata - mille euro

4° Coppia classificata - mille euro

5° Coppia classificata – 250 euro

6° Coppia classificata – 250 euro

7° Coppia classificata – 250 euro

8° Coppia classificata – 250 euro

Inoltre, con l’iscrizione, i giocatori potranno godere dei seguenti benefit: Master (maschile e femminile): possibilità di giocare almeno 2 partite, kit di benvenuto, pernotto e colazione per tutto il torneo per le 28 coppie del quadro, pernotto e colazione fino all'eliminazione per le altre 64 coppie, ticket pasto il giorno del match, trasferimenti hotel/circolo, acqua e frutta ad ogni match, volontari e raccattapalle, fisioterapista a disposizione presso il circolo, transfer verso location semifinali e finali (in caso di qualificazione). Open (maschile e femminile): possibilità di giocare almeno 2 partite, kit di benvenuto, acqua e frutta ad ogni match, ticket pasto il giorno del match, transfer verso location semifinali e finali (in caso di qualificazione), vitto e alloggio in caso di qualificazione alle semifinali/finali. L'equa suddivisione tra i montepremi dei tornei maschili e femminili deriva dalla volontà della promotrice di Veneto Padel Cup, Irma Sveikauskiene, imprenditrice di origine lituana fortemente legata al territorio veneto ed appassionata di questo sport, di combattere ogni genere di stereotipo e dare a tutti le medesime opportunità. Per iscriversi è necessario collegarsi alla sezione dedicata del sito https://www.venetopadelcup.com/iscriversi/ e selezionare la categoria in cui si desidera partecipare. Il costo per l’iscrizione è di 50 euro.