Veneto Padel Cup, trionfano Virseda-Las Heras e Silingo-Belluati

Terminato il primo torneo FIP Platinum che si è svolto nell’ambito della Veneto Padel Cup. Le finali disputatesi alla Zoppas Arena di Conegliano,non hanno tradite le attese e abbiamo assistito a due match molto combattuti, terminati entrambi al terzo set.

Il programma prevedeva come apertura la finale femminile con l’incontro tra le 2 coppie più titolate dell’evento le spagnole Virseda-Las Heras e Carnicero-Martinez. Hanno avuto la meglio in 2 ore e venti minuti di battaglia Veronica Virseda e Barbara Las Heras in tre set per 3-6/7-6/6-4 riuscendo a ribaltare una partita che le vedeva in grossa difficoltà per un set e mezzo.

Le spagnole nel loro palmares hanno vinto a Novembre 2021 il FIP Gold a Milano e sono state finaliste delle Cupra Fip Finals 2021 a Cagliari e recentemente a giugno al Master WPT di Marbella. Nella categoria maschile abbiamo assistito al trionfo degli argentini Agustin Silingo e Juan Belluati che hanno vinto un match nella dinamica fotocopia della finale femminile. I rivali spagnoli Pablo Lijo e Javier Ruiz dominano per un set e mezzo (6-2/3-1 e servizio a loro favore) per poi crollare sotto i colpi della “Bestia” Silingo e del suo compagno che rimontano nel secondo set vincendolo 6-4 per poi chiudere 6-3 il terzo con un Lijo molto nervoso.

Al termine della manifestazione Luigi Carraro, Presidente della Federazione Internazionale Padel ha dichiarato: “Orgogliosi di aver potuto disputare il primo torneo FIP Platinum della storia del circuito Cupra Fip Tour nell’ambito di questa fantastica manifestazione la Veneto Padel Cup. Il FIP Platinum è il torneo più importante, come montepremi e punteggi per il ranking ufficiale, del circuito Cupra Fip Tour che insieme al Premier Padel sono i circuiti ufficiali del padel mondiale”.

L’organizzatrice dell’evento Irma Sveikauskiene, insieme al marito Ricardas Sveikauskas, appassionati di questo sport e molto legati al territorio veneto: “in questa seconda edizione abbiamo reso la Veneto Padel Cup ancora più internazionale con l’aggiunta del Fip Platinum ai tornei VPC Master & Open, quest’ultimo per non professionisti, già presenti. Il nostro obiettivo è quello di offrire un torneo sempre più spettacolare per i giocatori e per tutti gli appassionati di questo fantastico sport”.

E’ calato cosi il sipario al FIP Platinum VPC ma la manifestazione Veneto Padel Cup va avanti e a partire dall’ 8 di settembre comincerà il torneo Master, per giocatori professionisti entro la posizione 300. Nel week end del 10 e 11 di settembre si svolgeranno le semifinali e le finali del torneo Master, in contemporanea e nelle stesse location del terzo torneo della Veneto Padel Cup, che è l’Open per giocatori non professionisti.



FINALE (F) – 4 settembre 2022

VERONICA VIRSEDA (ESP) / BARBARA LAS HERAS (ESP) [1] vs LUCIA MARTINEZ (ESP) / ESTHER CARNICERO (ESP) [2] 3-6/7-6/6-4

FINALE (M) – 4 settembre 2022



AGUSTIN GOMEZ SILINGO (ARG) / JUAN CRUZ BELLUATI (ARG) [1] vs PABLO LIJO SANTOS (ESP) / JAVIER RUIZ GONZALEZ (ESP) [2] 2-6/6-4/6-3

Istituzioni, sponsor e media partner