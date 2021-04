Serie C femminile, Park Villorba vince il girone

Battuto il team dell’Eurosporting che deve ancora disputare due incontri ma viste le dinamiche dovrà solo preoccuparsi per la non retrocessione

Passata la sbornia di ben 4 Open, Vp Verniciature Villorba, Eclisse Sernaglia, Alpe Adria Vedelago e Progress Altivole, la stagione tennistica della Marca è molto positiva. Con la ciliegina sulla torta messa da Marco Speronello (nella foto qui sotto) nella finalissima dei record all'Acquaviva di Padova, 630 partecipanti, finale tutta di Marca, vinta dal montelliano per un paio di scambi dopo tre ore di spettacolo, con l'altro alfiere trevigiano Nicola Ghedin ( a fondo pagina), i weekend sono stati caratterizzati dagli incontri a squadre.

Questo il punto della massima serie regionale, la C, che porterà poi all'eventuale promozione a quella nazionale B2. Nel femminile del girone 3 le uniche due squadre trevigiane Park Villorba ed Eurosporting presenti alla competizione, sono state raggruppate assieme.

Con la vittoria del Park nei campi di Villorba, le trevigiane vincono il loro girone ed attendono di sapere come e quando avranno il loro prossimo impegno. Il team dell'Eurosporting deve ancora disputare due incontri ma viste le dinamiche dovrà solo preoccuparsi per la non retrocessione. Sugli scudi quindi le tenniste del Villorba: Elena Covi (2.4) Francesca Covi (2.6) Penelope Ronchi (2.8) Nicole Iosio (2.8) Francesca Cillotto (2.8) e Maddalena Bettiol 3.1.

Nel maschile girone 1 lo Sporting Life di Vacil penultimo posto; nel girone 3 due le trevigiane con Pederobba ed Istrana dove nel derby si è portato avanti il Pederobba quindi doppio vantaggio per loro; nel girone 4 sta conducendo il Volpago ma è l'unica partita giocata di questo raggruppamento.

La prossima competizione ufficiale appena approvata dal Coni nazionale è quella di Vedelago con organizzazione Alpe Adria Torneo open di Primavera che si svolgerà dal 08 al 30 di Maggio sotto la direzione di Dario Morosin. Iscrizioni tennisaccademyalpeadria@gmail.com entro il 06/5 ore 12.00 per tutte le categorie.

Per i giovani, sarà Silea dal 1° al 12 di Maggio e riguarderà i ragazzi dai 12 ai 16 anni. Questo torneo servirà per la qualificazione alla tappa regionale per i campionati nazionali delle relative categorie. Le iscrizioni dovranno pervenire via mail a: info@newtennisclubsilea.it entro le ore 12 del 29/4/21.