B1: Duetti Giorgione, 4 match consecutivi in casa per dimenticare San Donà

Dimenticare in fretta la sconfitta di. Con quattro incontri consecutivamente in casa, il calendario potrebbe agevolare la risalita del. Si inizia con l’(domenica alle 17.30), formazione che occupa la quinta posizione in graduatoria frutto di tre successi su quattro partite, due delle quali al tie break. Un ruolino di marcia analogo a quello del Duetti che abita il terzo posto in virtù di. Insomma, il riscatto della sconfitta di San Donà passa per un incontro fra due formazioni che sino a questo momento hanno mostrato valori simili.

"L’Alia Aduna è una squadra molto temibile che da inizio campionato ha messo in difficoltà buona parte degli avversari affrontati – spiega il nuovo libero del Duetti Lucia Morra -. Mi aspetto una partita particolarmente impegnativa, tirata dall’inizio alla fine. Torniamo a giocare di fronte al nostro meraviglioso pubblico e abbiamo la ferma intenzione di riscattare la sconfitta di San Donà. L’esperienza al Giorgione è assolutamente positiva: fisicamente cresciamo di settimana in settimana e come squadra siamo molto motivate. Sono contenta di essere venuta a giocare a Castelfranco".