B1. Giorgione alla prova della capolista, Anna Green: “Serviranno intesa, grinta, voglia di vincere”

È chiaramente la squadra da battere dell’intero girone, non soltanto perché non ha ancora perso un incontro ma anche perché è in testa alla classifica con una partita in meno disputata e senza cedere neanche un set. L’Azimut Giorgione si presenta al test Eurogroup Alta Fratte consapevole di trovarsi di fronte la compagine che attualmente è la più forte del campionato: “Ci stiamo impegnando tanto per trovare il miglior assetto possibile – spiega Anna Green, ex Fratte. Incontri come questo li vinci soltanto se tutte fanno tutto al meglio. Non parlo soltanto di aspetto tecnico, quello non basta. Ci vuole intesa, grinta, voglia di vincere”.

Giorgione – AltaFratte è una sfida fra società limitrofe che da qualche anno si affrontano con la prima squadra nel medesimo campionato. Sarà un incontro da tutto esaurito, sarà il match delle ex Green, Rizzo e Volpin ma sarà anche una gara fra avversarie in campo e amiche fuori dal campo: “Ho conservato buone amicizie dalla mia esperienza a Fratte – continua Green -, come Masiero e Rizzo. Considerando i loro nuovi innesti mi aspettavo una partenza simile. Abbiamo preparato bene la partita, scenderemo in campo per metterle in difficoltà fin dal primo pallone”.