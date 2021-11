B1: Team Conegliano primo per una sera, a Cerea un successo che fa sognare in grande

Se si riavvolgesse il nastro del girone C diallo scorso 23 ottobre, qualcuno potrebbe dare poche speranze al campionato del Team Conegliano Volley. Era poco più di un mese fa e le trevigiane perdevano la loro secondo partita di fila, ma proprio da quell’inizio incerto è stato costruito un altro torneo. Le gialloblu si sono ricompattate e, grazie alla, possono guardare tutti dall’alto. La classifica è incompleta, ma il ruolo di capolista non può che onorare Conegliano.

Anche nell’ultimo match in terra veronese si è vista una formazione grintosa e mai doma, come ben testimoniato dal primo set. Le padrone di casa hanno comandato per buona parte del parziale, prima di essere riprese e rimontate: il 25-22 ha premiato il Team che ha replicato il tutto anche nel secondo set. Il 25-20 in favore delle trevigiane ha sancito il 2-0, nonostante Cerea abbia provato ad allungare più di una volta. Grande equilibrio, infine, nel terzo set, terminato 25-21 per Conegliano che ha così chiuso definitivamente i giochi sul 3-0.

Sono stati tre punti a dir poco preziosi, in attesa che Nardi Volta disputi il proprio match oggi, ma ormai le prime posizioni sembrano essere state ben conquistate. Fra una settimana ci sarà un’altra trasferta, per la precisione sul campo dell’Alta Fratte che ha appena sconfitto (in maniera un po’ sorprendente) l’IPAG Noventa. Il tabellino del match:

ISUZU CEREA-TEAM CONEGLIANO VOLLEY 0-3 (22-25, 20-25, 21-25)

Cerea: Coscia, Ferrarini, Boso, Bovolenta, Tollini, Alberti, Furlani, Possenti, Gabrielli, Scaccia, Maccacaro, Bersani. All: Valente.

Conegliano: Tosi, Volpini, De Stefani, Zia, Barcellini, Pesce, Menegaldo, Wabersich, Florian, Nordio, Ceschin, Pegorin. All. Martinez