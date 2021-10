Team Conegliano, è arrivato il momento di smuovere la classifica: trasferta insidiosa a Porto Mantovano

Due sconfitte in altrettante gare di campionato, ma prestazioni in crescendo e la prospettiva concreta di smuovere la classifica già a partire dal prossimo turno. Ilha archiviato l’1-3 subito in casa contro Nardi Volta e deve già pensare ad un’altra avversaria mantovana., le gialloblu dovranno sfidare l’, una formazione temibile ma ampiamente alla portata del team guidato da coach Martinez.

Che tipo di squadra è? L’esordio in campionato non è stato dei migliori, visto che è stata sconfitta in casa (3-1) dall’Ipag Noventa. Nel turno successivo, quello dello scorso fine settimana, si è però riscattata vincendo in trasferta contro Cerea, un 3-1 molto equilibrato ma che fa ben capire le potenzialità dell’EuroMontaggi. Sono diverse le atlete che dovranno essere “monitorate” con maggiore attenzione, però se si deve fare un nome a tutti i costi, di sicuro non si può non citare Gioia Riccato.

È una schiacciatrice dal rendimento davvero impressionante, tanto è vero che ha contribuito al successo in terra veronese con la bellezza di 30 punti. Conegliano dovrà prestare la massima attenzione a lei e al resto del sestetto titolare: le ragazze sono pronte come non mai a regalare la prima gioia ai tifosi gialloblu.