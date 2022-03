Ventiduenne morto di meningite fulminante, Benazzi: «Chi ha avuto contatti stretti faccia la profilassi»

«Chi ha avuto contatti stretti con Marco Innocente faccia la profilassi del caso sentendo il proprio medico di base». A dirlo è il Direttore Generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, che lancia un appello a quei giovani che hanno incontrato in maniera ravvicinata il 22enne di Castelfranco Veneto morto nelle scorse ore in ospedale a Treviso a seguito di una meningite fulminante. Un invito rivolto soprattutto a chi era con lui nei giorni scorsi alla discoteca Max Max di Caerano San Marco e in Capannina a Jesolo (VE).