Per Abaco di Montebelluna una nuova gestione della sosta in Sardegna

A partire dal primo giugno scorso la gestione della sosta nel Comune di Valledoria (SS) è affidata ad Abaco Mobility di Montebelluna, già presente in Sardegna con altre importanti gestioni. L'incarico vale per tutta la stagione estiva, fino al 30 settembre nelle aree balneari di San Pietro, Baia Verde/Gabetti, Maragnani, Maragnao e Baia dei Ginepri. Molteplici i cambiamenti introdotti per gli utenti, tutte scelte attentamente ponderate dall'Amministrazione comunale insieme ad Abaco, orientate alla semplificazione e massima accessibilità delle aree soggette a regolamentazione. I residenti e i turisti hanno già iniziato ad apprezzare i vantaggi delle nuove tecnologie e i servizi innovativi introdotti a Valledoria per regolarizzare la sosta. Si parte da un’ampia scelta di modalità di pagamento dove, a fianco alla classica moneta, si possono utilizzare più comode app di pagamento oppure carte bancarie, grazie al sistema POS in dotazione ai parcometri. Innovativa è anche la gestione del ticket di pagamento, in quanto non è più richiesta l’esposizione dello stesso sul parabrezza; è invece necessaria la digitazione della targa, facendo così risparmiare tempo all’utente che può anche prolungare la durata della sosta direttamente dal parcometro più vicino, senza dover tornare all’auto. Ma la grande innovazione consiste nell’introduzione del pagamento dematerializzato tramite smartphone. Tre le app disponibili ad oggi: EasyPark, MyCicero, Telepass, tra le più riconosciute nell’isola, nel continente e in Europa. Innumerevoli i vantaggi: tra questi il risparmio di tempo derivante dal poter attivare e terminare la sosta in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, senza la necessità di avere contanti con sé, in quanto il pagamento avviene tramite app, senza nessun ticket da esibire. L’unica accortezza è selezionare il numero di targa associata al veicolo effettivamente in sosta. Per residenti, domiciliati, esercenti e dipendenti delle attività locali, sono previste specifiche agevolazioni, che permetteranno loro di usufruire di scontistiche sulle tariffe e di abbonamenti dedicati. “L’obiettivo è quello di migliorare la qualità del servizio della sosta a pagamento, nell’ottica di una gestione degli spazi che permetta all’utente di usufruire delle nuove agevolazioni in modo semplice e ordinato, con le più avanzate tecnologie del settore. Per l’Amministrazione la possibilità di presentare la stagione estiva con ulteriori servizi di maggior livello per la comunità e i turisti”. “Siamo lieti di accompagnare l’Ente verso l’evoluzione della gestione della sosta, - spiegano dal quartier generale di Abaco - in un territorio che merita attenzione per la bellezza dei luoghi, generando il giusto rispetto per lo stesso. Il dialogo con l’Ente apre oggi ad una fase sperimentale che consentirà di valutare quali altri interventi si possono mettere in atto nei prossimi anni, scegliendo fra un’importante rosa di attività, che possiamo proporre grazie alle nostre esperienze”.