A27, nella notte chiude l'allacciamento con la statale Alemagna

Proseguono i lavori sul viadotto "Ponte nelle Alpi" sulla A27 Mestre-Belluno: nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 aprile il tratto compreso tra Belluno e l'allacciamento con la statale 51 di Alemagna, verso Longarone/Cortina, verrà chiuso al traffico dalle ore 22 alle 6 di venerdì mattina. In alternativa si potranno prendere i seguenti percorsi alternativi: per chi è in transito in A27, da Venezia verso Cortina, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno/Cadola, percorrere la Alemagna. Per chi invece è in transito sulla SS51 (località Fadalto) ed è diretto verso Pian di Vedoia, proseguire lungo la Alemagna fino a Pian di Vedoia.