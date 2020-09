Cambio di vertice all'Advar: dopo 32 anni il dott. Orlando lascia la direzione

Dal 1 settembre la Dott.ssa Monica Cattaruzza è la nuova Direttrice Sanitaria dell’ADVAR. Raccoglie un’importante eredità dal Dott. Antonio Orlando, dopo 32 anni di direzione delle équipes di cure palliative dell’ADVAR, sia a domicilio che all’ Hospice Casa dei Gelsi. La Dott.ssa Cattaruzza lavorerà in costante collaborazione con la Direzione ADVAR e con la Rete di Cure Palliative, per continuare a garantire la sinergia tra ADVAR e Ulss 2.

«Mi rendo interprete del sentire comune - afferma la Presidente Anna Mancini Rizzotti - nel ringraziare il Dott. Orlando per il lavoro svolto con professionalità e dedizione in questi anni, impegnativi e complessi, ma anche molto significativi per la diffusione delle cure palliative ai malati inguaribili. Proprio in virtù dei meriti acquisiti nel corso della sua lunga carriera e della stima riconosciutagli dalla comunità medico-scientifica, sarà insignito del titolo di Direttore Sanitario Emerito». E rivolge stima e riconoscenza a chi raccoglie il testimone: «La Dott.ssa Monica Cattaruzza, già coordinatrice medico dell’ADVAR, ha affiancato con competenza e passione il Dott. Antonio Orlando per 25 anni, acquisendo un’esperienza tale da rendere naturale questo passaggio».

L’ADVAR ha sempre lo sguardo rivolto al futuro, seguendo l’instancabile ed inesauribile pensiero della Presidente Anna Mancini Rizzotti che da oltre trent’anni insegna, in prima persona, a credere nei grandi progetti e a dare il massimo per raggiungerli. Proprio per garantire continuità, l’ADVAR è impegnata in una mirata pianificazione e riorganizzazione interna. Dopo il succedersi della Dott.ssa Paola Fornasier al Dott. Luigi Colusso alla guida dell’equipaggio di Rimanere Insieme, avvenuta ad inizio estate, un’altra pietra miliare dell’ADVAR passa il testimone all’insegna della professionalità, dedizione e continuità.

