Sclerosi multipla, il sorriso di Alberto si spegne a 52 anni

Alberto De Nardi, "Bubu" per gli amici, ha perso la vita nella sua abitazione di Vittorio Veneto. Bancario ed ex podista, era malato da tempo. Lascia moglie e un figlio, martedì 1 giugno i funerali

Venerdì 28 maggio Alberto De Nardi è mancato all'affetto dei suoi cari a soli 52 anni. Dodici anni fa gli era stata diagnosticata la sclerosi multipla, malattia contro cui ha lottato fino alla fine.

A Vittorio Veneto, dove viveva con la famiglia, era molto conosciuto. Dopo la laurea in Scienze forestali all'Università di Padova aveva lavorato per diversi anni alla Coldiretti di Conegliano per poi spostarsi alla Banca della Marca dove seguiva i finanziamenti per le agricole della zona. Tra le sue grandi passioni la corsa e il podismo: una vita serena la sua, almeno fino alla drammatica scoperta della malattia. Oggi lo piangono la moglie Andreina, il figlio Gioele, la mamma Tina, il fratello, i suoceri, il cognato, le cognate, i nipoti, uniti a parenti ed amici. I funerali saranno celebrati domani, martedì 1º giugno, alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo a Vittorio Veneto. La famiglia chiede a chi vorrà partecipare alla cerimonia di non portare fiori ma eventuali offerte che saranno devolute all'Associazione italiana sclerosi multipla.