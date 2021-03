Malore improvviso, operaio di 39 anni trovato senza vita in hotel

Venerdì 5 marzo è improvvisamente mancato all'affetto dei suoi cari Alcides Dias Silvano Natal, dipendente della "Geo Servizi" di Lovadina e residente a San Biagio di Callalta. Aveva solo 39 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Alcides Dias si trovava in trasferta per lavoro a Bologna. A dare per primo l'allarme è stato un collega che, non vedendolo uscire dalla stanza di hotel per la colazione, ha chiamato il personale dell'albergo. Inutili i soccorsi: l'operaio 39enne aveva già perso la vita. Secondo i primi accertamenti medici, la causa del decesso è stata un malore improvviso. Di origini brasiliane, Alcides Dias era stato assunto nel 2004 dalla "Geo Servizi" come addetto alla perforazione e alla realizzazione di pozzi. Insieme alla moglie Eliane aveva vissuto a Paese, Pero, San Floriano e, negli ultimi anni, a San Biagio di Callalta. Il 39enne lascia i figli Eduardo e Leonardo. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, venerdì 12 marzo, alle ore 15.15 nella chiesa arcipretale di San Biagio di Callalta.