Alibert, dichiarato il fallimento: forniture e stipendi non pagati

Fine di un'epoca a Frescada di Preganziol: Alibert, storica azienda produttrice di tortellini dal 1967, è stata dichiarata fallita. L'istanza di fallimento era stata presentata a fine marzo dagli ultimi dipendenti rimasti. Mancati pagamenti, ritardi e problemi con materie prime e costi di produzione hanno portato alla fine di un'avventura imprenditoriale che ha fatto la storia del territorio. Nel 2016 una cordata di imprenditori formata dai fratelli Valentino e Angelbruno Fabbian insieme a Giancarlo Simionato, Pierluca Mezzetti e Fulvio Conti, aveva provato a salvare l'azienda senza riuscirci. I titolari, nelle scorse settimane, hanno consegnato i libri contabili in tribunale a Treviso dove, mercoledì 4 maggio, è stato dichiarato il fallimento. Per chi ci ha lavorato la notizia fa davvero male. Oggi i cancelli chiusi dello stabilimento di Via Fratelli Bandiera sono la fine di un'epoca.