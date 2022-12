Altivole, 104 anni dell’Alpino Alfredo Visentin

Ieri, domenica 4 dicembre, il Gruppo Alpini di Caselle, insieme alla Sindaca Chiara Busnardo, alla Consigliera regionale Silvia Rizzotto, al presidente Sezionale degli Alpini Marco Piovesan, ha festeggiato i 104 anni di Alfredo Visentin nella baita Alpini di Caselle. “Con tante penne nere e la sua famiglia, abbiamo festeggiato il nostro concittadino più longevo a cui vanno i nostri complimenti”, le parole della Sindaca Chiara Busnardo. “Un’età portata con grande eleganza dal Sig. Alfredo che ci ha raccontato il suo segreto di longevità: la bellissima moglie Ida e la loro splendida famiglia molto unita”.

Nato il 2 dicembre del 1918, Alfredo Visentin si arruolò a 21 anni durante la Seconda Guerra Mondiale ed è uno dei soci fondatori del Gruppo Alpini di Caselle, che quest’anno ha celebrato i 60 anni di attività. Tornato dalla guerra, nel 1950 ha conosciuto la moglie Ida con cui si è unito in matrimonio nel 1953 e il loro amore è vivo e percepibile tutt’oggi. “Apprezzo la semplicità dei piccoli gesti, la bellezza della natura e la bontà dei prodotti della terra, tutto ciò aiuta a stare bene”, dice Alfredo, che per molti anni ha coltivato la terra e mantiene saldo il contatto con la natura. Punto di riferimento per il mondo alpino, recita ogni anno la preghiera per i caduti in occasione della cerimonia del 4 Novembre, Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.