Ad Altivole quattro donne vincono il 1° concorso Giardini Fioriti

«Visto il successo della prima edizione riproporremo anche l’anno prossimo il concorso Giardini Fioriti con scadenza il 30 aprile 2021». Lo ha annunciato sabato il sindaco di Altivole, Chiara Busnardo, prima di consegnare gli attestati di partecipazione e i premi ai vincitori al vivaio “La Regina Service”.

Ecco, dunque, tutte le premiate. Per la categoria “Il mio angolo fiorito” (concorso fotografico) ha vinto Leopoldina Berdusco con le foto di un allestimento di rose e glicini che impreziosisce Caselle, foto poi condivise su Facebook dalla figlia Elisa Signori. Tutti hanno poi notato a Caselle la bellezza dei balconi allestiti da Germana Forner, vincitrice della categoria “Balconi fioriti”. Sonia Parisotto ha invece spiccato nella sezione “Borghi fioriti” ed è stata ringraziata per la cura e costante attenzione al suo quartiere indipendente dal concorso. Nella categoria “Giardini fioriti” ha infine vinto Emma Florian, il cui giardino di casa, visibile dall’esterno, è stato apprezzato per la cura e per «un lavoro di squadra a cui hanno contributo anche il figlio e il marito». Alle vincitrici è stata consegnata una pianta e un buono spendibile in fiori in un’attività di Altivole.