Amazon, due nuovi depositi di smistamento nella Marca

Amazon ha annunciato martedì 13 aprile l’apertura di tre nuovi depositi di smistamento in Veneto, due di questi nella Marca. Le nuove strutture saranno inaugurate a Vicenza, Treviso e Riese Pio X e saranno operative dal prossimo autunno.

Con l’annuncio delle tre aperture, Amazon conferma nuovamente la volontà di investire nella regione. Nei nuovi depositi, Amazon creerà oltre 60 posti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, Amazon Logistics lavorerà con diversi fornitori locali di servizi di consegna, continuando così a investire nella sua rete logistica, migliorando la propria capacità di consegna e soddisfacendo la crescente domanda dei clienti. È previsto che i fornitori di servizi di consegna assumano oltre 180 autisti a tempo indeterminato. Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, dichiara: «In un momento difficile come quello che stiamo vivendo siamo orgogliosi di poter contribuire alla creazione di 240 posti di lavoro a tempo indeterminato grazie all’apertura di questi nuovi depositi. Amazon e i fornitori di servizi di consegna con cui collaboriamo mettono al primo posto i propri dipendenti offrendo loro un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, con salari competitivi, benefit e ottime opportunità di crescita professionale. L’emergenza sanitaria tutt’ora in corso ha avuto un grande impatto sulla vita delle persone e crediamo che Amazon abbia fornito e continui a fornire un servizio prezioso ai clienti permettendogli di acquistare e ricevere i prodotti di cui hanno bisogno restando a casa il più possibile, continuando allo stesso tempo a salvaguardare costantemente la sicurezza dei nostri dipendenti e di quelli dei nostri fornitori».

A partire da oggi sono aperte le selezioni per le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto a cui è possibile candidarsi accedendo al sito www.amazon.jobs. Le selezioni per gli operatori di magazzino saranno invece disponibili nelle prossime settimane. I dipendenti saranno assunti al quinto livello del Contratto nazionale del trasporto e della logistica con un salario d’ingresso pari a 1.550 euro lordi e numerosi benefit che includono sconti per i dipendenti su Amazon.it e un’assicurazione integrativa contro gli infortuni. Amazon offre ai propri dipendenti ulteriori opportunità come il programma Career Choice, che copre fino al 95% del costo delle rette e dei libri di testo per chi desidera specializzarsi in un ambito specifico frequentando corsi professionali per quattro anni. I corrieri, invece, saranno assunti da fornitori di servizi di consegne al livello G1 del Ccnl Trasporti e Logistica con un salario d’ingresso pari a 1.644 euro lordi al mese per i dipendenti a tempo pieno, e oltre a 300 euro netti mensili come indennità giornaliera. I nuovi depositi saranno realizzati con caratteristiche sostenibili utilizzando materiali di alta qualità progettati per un isolamento ottimale e un'alta efficienza energetica, in linea con The Climate Pledge cofondato da Amazon e Global Optimism. L’impegno resta: raggiungere le zero emissioni di CO2 entro il 2040.

Il deposito di smistamento di Treviso

Porterà alla creazione di circa 20 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino assunti da Amazon. Inoltre i fornitori di servizi di consegna di Amazon Logistics assumeranno circa 40 autisti a tempo indeterminato. Il progetto del nuovo deposito di Treviso da oltre 5mila metri quadri sarà realizzato nell'area mercato Ortofrutta, riqualificando un'area dismessa, e la nuova struttura riceverà la certificazione Breeam per l'efficienza energetica, con l'obiettivo di perseguire il livello “Very Good”. Per le coperture e il rivestimento verranno utilizzati materiali di alta qualità, al fine di raggiungere elevati standard di isolamento termico ed efficienza energetica. Sul tetto sarà installato un impianto di pannelli solari fotovoltaici che produrrà 65 kW di elettricità e l'illuminazione del magazzino sarà fornita da un sistema di illuminazione a led a risparmio energetico. Rispetto ai capannoni più comuni, l'illuminazione naturale è stata aumentata del 20% con l’introduzione di lucernari a triplo vetro e l'incorporazione di finestre a nastro lungo i muri perimetrali dell'edificio. Un sistema BMS (sistema di gestione dell’edificio) monitorerà l’utilizzo di tutte le strumentazioni presenti all’interno del deposito, permettendo di mantenere livelli costanti di risparmio energetico.

Il deposito di smistamento di Riese Pio X

Sorgerà in un’area di oltre 4.500 metri quadrati. In questo deposito Amazon creerà oltre 20 posti di lavoro a tempo indeterminato mentre è previsto che i fornitori di servizi di consegna assumano oltre 50 autisti a tempo indeterminato. «Ogni nuova attività che apre e si insedia a Riese Pio X è per noi motivo di soddisfazione perché dimostra che questo territorio ha la capacità di attirare investimenti ed è quindi motivo di speranza per la crescita e lo sviluppo della nostra comunità. Auspichiamo che l'arrivo di Amazon, una delle principali realtà economiche mondiali, attraverso una logistica di ultimo miglio moderna e rispondente ai più avanzati criteri di sostenibilità energetica ed ambientale crei esternalità positive per la comunità, in primis attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro, ma anche dialogando e collaborando a vari livelli con le attività industriali e commerciali già presenti sul territorio» commenta il sindaco di Riese, Matteo Guidolin. Anche il nuovo deposito di Riese Pio X è stato progettato all’insegna della sostenibilità. L'edificio, inoltre, sarà dotato di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici che agevoleranno le modalità di trasporto a emissioni zero. Per questi nuovi depositi, Amazon è alla ricerca di imprenditori che vogliano entrare a far parte del programma Delivery Service Partner e avviare la propria azienda di consegne di ultimo miglio. Nell’ambito di questo programma, gli aspiranti imprenditori potranno creare e gestire la propria attività di servizi di consegna direttamente dal deposito di smistamento Amazon della loro città, avvalendosi di un pacchetto di servizi offerti da fornitori terzi specializzati a condizioni economiche dedicate e della tecnologia e dell’esperienza logistica di Amazon.