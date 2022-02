Morto sul lavoro a 25 anni, quasi 30mila euro alla famiglia di Andrea Soligo

Gara di solidarietà per aiutare la famiglia di Andrea Soligo, l'elettricista di Caerano di San Marco morto a soli 25 anni in un tragico incidente sul lavoro. Domenica 6 febbraio sono stati consegnati a Giorgia Nicole quasi 30mila euro raccolti grazie alla raccolta fondi organizzata dalla Pro Loco. In due settimane la generosità dei cittadini venuti a conoscenza della drammatica storia di Andrea ha messo in moto un'enorme generosità collettiva.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", oltre all'assegno la Pro loco ha donato anche un pacco a testa per i due figli di Andrea e per la loro cuginetta. Un momento di grande commozione a Caerano: presenti il presidente della Pro loco, Giuseppe Spagnol, la consigliera regionale Silvia Rizzotto, il sindaco Gianni Precoma e la sindaca di Vedelago, Cristina Andretta.