Il Piave festeggia i 10 anni di DOP con uno speciale annullo filatelico

Il formaggio Piave DOP festeggia quest’anno 10 anni di DOP, riconoscimento ottenuto nel 2010 grazie al legame tra le sue caratteristiche, uniche ed inconfondibili, ed il territorio di produzione. Il formaggio Piave DOP è infatti espressione del territorio dove viene prodotto e porta con sé, negli oltre 30 paesi dove viene esportato, il ricco patrimonio ambientale e culturale della provincia di Belluno. Il suo gusto intenso e

caratteristico è apprezzato dai palati di tutti il mondo, dagli Stati Uniti D’America alla Corea, dove è stato anche inserito in uno dei maggiori e-commerce dedicati al food.

Il giorno 4 dicembre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 presso l’ufficio postale di Busche verrà realizzato l’annullo filatelico dedicato all’anniversario della DOP

Cos’è un annullo filatelico

Un annullo filatelico è un timbro, un sigillo che ricorda e celebra un evento particolare o un personaggio che si intende commemorare. Il committente si occupa di prepare il bozzetto, le Poste lo approvano e poi creano l’impronta, che è il timbro che verrà battuto sulla cartolina o sulla busta affrancata. È un timbro postale a tutti gli effetti e che annulla, appunto, il francobollo.

Poste Italiane realizzerà infatti un timbro dedicato alla DOP raffigurante il logo che da sempre caratterizza la scritta “Piave” accompagnato dalla dicitura “10° anniversario DOP”.

L’annullo, ovvero l’utilizzo del timbro speciale per invalidare i francobolli, verrà realizzato il giorno 4 dicembre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 presso l’ufficio postale di Busche di Cesiomaggiore. In questa occasione saranno disponibili gratuitamente delle cartoline dedicate al formaggio Piave che potranno essere annullate con il timbro speciale, previo l’acquisto di un francobollo.

Il timbro rimarrà disponibile presso l’ufficio postale fino ai primi giorni di febbraio 2021 per eventuali ulteriori timbrature, successivamente viene inviato al Museo Storico della Comunicazione con sede a Roma.



In questi dieci anni di DOP il Piave ha ottenuto 50 riconoscimenti nazionali e internazionali fra cui il titolo di “formaggio perfetto” nella Guida "I Formaggi d'Italia" de l'Espresso, la massima valutazione, ovvero tre stelle, al Superior Taste Award di Bruxelles (BE) e il titolo di “miglior Formaggio DOP stagionato” al Caseus Veneti, solo per citare i successi del 2020.

In occasione del decennale, il Consorzio per la Tutela del Formaggio Piave DOP ha organizzato un Servizio Postale Temporaneo dotato di un bollo speciale.