Addio ad Antonello Pessot, patron dell'azienda "Jolanda de Colò"

Le province di Udine e Treviso piangono in queste ore la scomparsa di Antonello Pessot, 74 anni, imprenditore e patron dell'azienda "Jolanda de Colò", punto di riferimento nel settore della ristorazione in Friuli con un fatturato annuo da 30 milioni di euro.

Come riportato da "Il Messaggero Veneto", Pessot era malato da una quindicina d'anni di un male rivelatosi incurabile. Il decesso sabato 9 dicembre nella sua casa di Altura, frazione di Ruda, in provincia di Udine. Nonostante da anni vivesse in Friuli, Pessot era però originario di Rua di Feletto: i suoi genitori gestivano una locanda sulle colline oggi patrimonio Unesco. La sua carriera lavorativa era iniziata all'azienda agricola Hausbrandt di Viscone: il lavoro iniziato nei primi anni '70 l'aveva portato a trasferirsi in provincia di Udine e a diventare direttore dell'azienda agricola. Nel 1976 però era arrivata la svolta: partendo da 5 oche, Pessot è riuscito a mettere in piedi un allevamento da 25mila esemplari e a fondare la sua azienda: "Jolanda de Colò", leader nella distrubazione di carni, insaccati e pesce ai ristoranti e gastronomie italiane ed europee. Il nome dell'azienda è quello della moglie di Pessot. Dalle oche, l'industriale passò presto alla lavorazione delle carni di suini, bovini e selvaggina prima di approdare al mondo del pesce. La prima sede, aperta a Viscone, si è spostata negli anni ad Aiello e a Palmanova (dove si trova ancora oggi). La direzione dell'azienda ha dedicato ad Antonello queste parole: «Lasci un vuoto importante nel quale però il tuo ricordo carismatico ci sorride da lassù e ci esorta, come sempre, a fare del nostro meglio. La tua lungimiranza e passione per l’alta gastronomia hanno permesso a Jolanda de Colò di nascere, crescere e raggiungere traguardi importanti». Mercoledì 13 dicembre, alle ore 15, l'ultimo saluto nel Duomo di Palmanova.