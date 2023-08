Parco Ducale, inaugurata la nuova area di sgambatura cani

È stata inaugurata martedì mattina, 8 agosto, la nuova area di sgambatura cani nella zona del Parco Ducale. L'amministrazione comunale ha infatti voluto dotare di un nuovo spazio per gli amici a quattro zampe i quartieri di Sant’Angelo e San Zeno.

La scelta è ricaduta nell’ampia area verde situata in prossimità della rotatoria di collegamento tra via Priamo Tron e la Tangenziale (via Adige). Nell’individuazione e posizionamento in pianta dell’area si è voluto equi-distanziarla dalle varie abitazioni circostanti, sia verso ovest che verso est, definendo una distanza minima di rispetto tale da non creare disturbo alle case. L'area comunale, già dotata di idonee alberature e illuminazione indiretta dalla vicina strada, è stata adeguatamente delimitata tramite una recinzione perimetrale completa di bussola di accesso (zona filtro) delle dimensioni di circa 2,50x2,50 metri con doppio cancello pedonale per l’accesso dei fruitori dell’area nonché di un cancello carraio a due ante di larghezza di tre metri per l’accesso dei mezzi idonei allo sfalcio dell’erba e la manutenzione delle alberature e degli arbusti esistenti. L’intervento (costato circa 32mila euro) ha previsto oltre alla predisposizione di tutte le recinzioni idonee alla realizzazione di cartelli informativi, due panchine, una fontana e tre cestini per la raccolta differenziata.

Il commento

«Continua l’impegno dell’Amministrazione per dotare la nostra città di aree sgambatura cani - le parole del sindaco Mario Conte -. Con più di 45mila animali da compagnia registrati Treviso è e vuole continuare ad essere una Città “pet friendly”: per questo è necessario creare strutture adeguate e iniziative specifiche per questo tipo di esigenze. Crediamo inoltre fortemente che questo tipo di spazi rendano ancora più fruibili i quartieri, creando un’opportunità di relax e di svago anche per i proprietari degli animali. Ringrazio il vicesindaco Manera e l’assessore alle Opere Pubbliche Zampese per il lavoro intersettoriale per lo studio e la realizzazione dell’area».