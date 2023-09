Sgambatura cani a Montebelluna, approvato il progetto nell'area accanto alle piscine

Un altro passo verso la realizzazione dell’area sgambamento cani nell’area vicino alle piscine comunali di Contea è stato compiuto. La giunta comunale ha approvato in questi giorni il progetto confezionato dagli Uffici comunali e grazie al quale verrà creata una nuova area dedicata per cani di grossa, media e piccola taglia che si aggiunge a quella presso il parco Legrenzi inaugurata all’inizio dell’anno. L’area interessata è il campo da calcio dismesso a nord delle Piscine comunali: una zona di 6600 metri quadrati che, grazie a una convenzione, era stata ceduta a Montenuoto per la realizzazione di parcheggi ma rispetto alla quale, essendo stata solo parzialmente utilizzata, la società sportiva nei mesi scorsi ne ha comunicato al Comune la restituzione.

Spiega il sindaco, Adalberto Bordin: «Dopo aver inaugurato la prima area sgambamento in centro città a gennaio 2023, abbiamo già iniziato l’iter per la seconda area dedicata ai cani di grossa taglia in zona Contea. Ringrazio innanzitutto Montenuoto che, attraverso la restituzione di una parte del terreno a nord est delle piscine ci consente di dare un’ulteriore risposta ai tanti montebellunesi che necessitano di un posto sicuro e tranquillo dove far sgambare i propri cani. Era un impegno che ci eravamo presi fin dal momento dell’insediamento e, anche grazie agli Uffici comunali ed il dialogo con le realtà del territorio, siamo riusciti a portare a termine individuando due aree adeguate (zona piscine a Contea e parco Legrenzi) facilmente raggiungibili e accessibili. La volontà è quella di concludere i lavori entro i prossimi mesi, così da avere due aree distinte e fruibili da tutti. Il dialogo con le associazioni ambientaliste e animaliste del territorio, in particolare con le Guardie per l’ambiente e Happy Dogs, sta proseguendo in modo costruttivo per dare più servizi ai nostri amici a quattro zampe».

Conclude il vicesindaco Claudio Borgia: «L’area sorgerà nel campo a nord della piscina nei pressi del parcheggio esistente con uno spazio di 6.600 metri quadri e dedicato esclusivamente agli animali e ai loro proprietari. Infatti, dopo l’approvazione della restituzione di una parte di terreno da parte di Montenuoto, abbiamo approvato il progetto che ci permette ora di procedere con la gara di appalto per l’esecuzione dei lavori che comprenderanno in particolare modo il rifacimento di una parte di rete che circonda l’area, un nuovo cancello zincato nell’entrata est di fronte alla nuova lottizzazione e una fontana di acqua potabile oltre che l’installazione di un tavolo con panchine e la piantumazione di due file di alberi per creare zone ombreggiate».