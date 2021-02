Roncade: messo in vendita il centro commerciale Arsenale

Arsenale di Roncade in vendita: la società Lefim del Gruppo Basso sarebbe intenzionata a vendere il polo commerciale aperto nel 2018 lungo la Treviso-Mare. Un'area da 17mila metri quadrati, mai realmente decollata.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il possibile acquirente sarebbe una società italo-francese ma sulla trattativa il Gruppo Basso vuole mantenere il massimo riserbo. Per l'Arsenale potrebbe trattarsi di un nuovo inizio. Se la vendita venisse confermata il polo commerciale potrebbe essere rilanciato con nuove attività. Nel 2018 avevano aperto il discount Aldi, l'outlet Cisalfa, il negozio per animali Arcaplanet, Casa Tua Arredi e il negozio di detersivi Sirene Blu. Attività che non erano mai riuscite ad attrarre grandi flussi di clienti all'interno del polo commerciale. I 50 spazi per le attività non erano mai stati occupati del tutto e, con il passare dei mesi, alcuni negozi erano anche stati costretti a chiudere le serrande. Ora è arrivata la messa in vendita del polo commerciale, nella speranza di una nuova ripartenza.