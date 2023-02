Distretto di Asolo, nuova strumentazione per i reparti di Pneumologia

Rinnovata l’intera dotazione tecnologica del servizio di Fisiopatologia respiratoria dell’unità operativa complessa di Pneumologia del Distretto Asolo, che fa riferimento agli ospedali di Montebelluna e di Castelfranco Veneto, ora in possesso delle più moderne apparecchiature che consentono di lavorare con maggior precisione migliorando gli standard diagnostici. La strumentazione diagnostica è stata aggiornata anche per quanto riguarda l’Endoscopia toracica, nel cui ambito è in uso da tempo un evoluto sistema di ecobroncoscopio e presto saranno disponibili anche tecniche diagnostiche per le malattie pleuriche.

I commenti

«Nel distretto di Asolo - ricorda il primario Francesco Menzella - è da tempo attivo anche l’ambulatorio specialistico dell’asma grave, all’interno del quale si effettuano diagnosi e terapie di ultima generazione, come gli anticorpi monoclonali, e sperimentazioni cliniche per terapie innovative. A breve il Centro avrà a disposizione anche la termoplastica bronchiale, procedura terapeutica endoscopica rivolta a una specifica popolazione di pazienti con asma grave, effettuata in poche unità di Pneumologia sul territorio nazionale. L'asma si associa spesso a patologie che impattano significativamente sulla qualità della vita. Allo scopo di migliorare la loro gestione, da alcuni mesi è stato avviato l’ambulatorio multidisciplinare in collaborazione con l’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria, diretta dal dottor Francesco Gialdini, per la gestione congiunta dei pazienti affetti da asma grave e poliposi rinosinusale. Ultimo, ma non meno importante - sottolinea Menzella - grazie al potenziamento della dotazione organica assegnata alla Pneumologia è stato possibile riorganizzare alcune attività di reparto consentendo, anche grazie a un’instancabile dedizione del personale, il recupero di prime visite, controlli e spirometrie».

«Al primario Menzella e alla sua équipe va il mio più sentito ringraziamento per l’ottimo lavoro che stanno facendo - conclude del direttore generale, Francesco Benazzi -. Rappresentano un riferimento per l’asma grave, ambito nel quale garantiamo continui investimenti nelle tecnologie per essere all’avanguardia».