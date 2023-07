Bandi per lo sport: accordo tra Provincia di Treviso e Coni Veneto

La Provincia di Treviso e il Comitato Regionale Coni Veneto hanno firmato oggi, giovedì 20 luglio, un accordo di collaborazione per fornire un servizio di supporto e orientamento alle migliaia di Associazioni Sportive del territorio nella candidatura ai bandi di finanziamento europei, regionali e nazionali. L'accordo, siglato da Stefano Marcon, presidente della Provincia, e Dino Ponchio, presidente del Coni Veneto, è il primo sottoscritto a livello regionale e ha l'obiettivo di assistere e affiancare le Associazioni nella ricerca di finanziamenti ad hoc per la promozione e la valorizzazione delle attività sportive, fino alle fasi di candidatura per la partecipazione ai bandi di proprio interesse. L'accordo tra gli Enti è valido per il quadriennio olimpico in corso.

Hanno preso parte alla conferenza stampa Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso, Dino Ponchio, presidente del Comitato Regionale Coni Veneto, Mauro Fael, consigliere provinciale delegato allo Sport, Mario Sanson, delegato provinciale Coni, Antonio Sambo, responsabile Sportello Centro Assistenza Finanziamenti Coni Veneto e Carlo Urio, presidente dell'Associazione Sportiva Phoenix di Paese. Grazie alla lunga esperienza e alle competenze dell'Unità Operativa Rapporti e Relazioni U.E. dell'Ente, la Provincia di Treviso è la prima a siglare con il Coni regionale un accordo per agevolare le Asd nell'accesso ai fondi comunitari (e non solo) di ambito sportivo. Nel dettaglio, la collaborazione prevede che la Provincia comunichi al Coni i nuovi bandi attivati dall'Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione, in modo che il Comitato possa informare tempestivamente le Associazioni sportive territoriali sulle opportunità di finanziamento. Le Asd che intendono partecipare a uno dei bandi segnalati potranno contattare lo Sportello Coni Caf per una prima valutazione e fattibilità dell'accesso al finanziamento a cui sono interessate. Al contempo, la Provincia metterà a disposizione dello Sportello il supporto dell'Unità Operativa Rapporti e Relazioni U.E., al fine di creare un elenco di professionisti esterni, specializzati in finanziamenti relativi allo sport, a cui le Asd potranno rivolgersi per la scrittura progettuale o l’eventuale gestione della candidatura.

I commenti

«Siamo orgogliosi di siglare, per primi a livello regionale, l'accordo di collaborazione con il Comitato Regionale Coni Veneto per dare un aiuto concreto al reperimento di fondi europei e anche nazionali a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio - le parole di Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – la consolidata sinergia tra l'Ente Provincia e il CONI si traduce in un sostegno diretto allo Sportello Caf, che sarà supportato dal nostro Ufficio Europa, nella ricerca di opportunità finanziaria da comunicare alle ASD, migliaia nella nostra Provincia».

«Con questa collaborazione cerchiamo di aiutare le ASD di arrivare a portare a casa i finanziamenti dell'Erasmus Sport e della Comunità Europea riservati alle attività sportive - conclude Dino Ponchio, presidente del Comitato Regionale CONI Veneto – grazie a questo accordo potremo accompagnare le Associazioni nella stesura e compilazione delle domande di partecipazione ai bandi, procedure piuttosto complicate per i non addetti ai lavori. L'obiettivo, naturalmente, è quello di reperire risorse che possano incentivare le attività sportive a beneficio dei giovani e di tutta la comunità, in questo caso in particolare quella trevigiana».